Notícias
Pesquisa aponta que tartarugas podem apresentar emoções prolongadas
-
Assim, a pesquisa, publicada na revista científica Animal Cognition, analisou o comportamento de 15 dessas tartarugas por meio de testes com viés cognitivo, que tinham o objetivo de investigar se esses animais podem ter estados emocionais persistentes. Foto: Pixabay/ivabalk
-
Os resultados mostraram que animais mantidos em ambientes enriquecidos tendem a responder de forma mais otimista, com humor positivo. Eles também demonstraram menor ansiedade diante de objetos novos, o que reforça a ideia sobre humor e comportamento. Foto: Pixabay/Pexels
-
Assim, muda-se a perspectiva sobre esses animais, pois as tartarugas são descendentes de linhagens bem diferentes de aves e mamíferos, Os estados emocionais, então, podem ser mais comuns entre os animais do que se pensava. Foto: Pixabay/Chikilino
-
"Essa é uma descoberta empolgante, que representa uma mudança significativa na nossa compreensão sobre aquilo que os répteis podem vivenciar", afirmou Oliver Burman, especialista em comportamento e bem-estar animal e co-autor do estudo. Foto:
-
-
Muitas pessoas confundem os répteis: tartarugas, jabutis e cágados, porque todos têm casco e se locomovem devagar. No entanto, eles pertencem a grupos diferentes dentro da ordem Testudines. Suas principais diferenças estão no habitat, na alimentação e na forma do casco. Foto: Montagem mom imagens Joakim Moebach e Chico Barror Por Pixabay e Flickr Andréia Sarnadinha
-
As tartarugas vivem na água salgada, têm patas em forma de nadadeiras e raramente saem para terra firme. Já os jabutis são terrestres, têm casco alto e patas grossas adaptadas para andar no solo. Os cágados, por sua vez, vivem em água doce, têm casco achatado e patas com membranas para nadar. Foto: Imagem de Kanenori por Pixabay; Flickr Paula Luiza e Reprodução do Youtube
-
Todos são répteis, possuem casco para proteção e respiram por pulmões. São animais de sangue frio, ou seja, com temperatura corporal que depende do ambiente. Além disso, sua reprodução é ovípara, botando ovos em buracos na terra ou areia. Foto: Reprodução do Youtube
-
-
As tartarugas terrestres pertencem a diferentes gêneros, como Terrapene e Cuora, sendo encontradas na América do Norte, Ásia e algumas ilhas tropicais. Foto: Orchi /Wikimédia Commons
-
Elas, portanto, vivem em florestas, campos e regiões úmidas, geralmente perto de fontes de água, mas não são totalmente aquáticas. Foto: Flickr Elias Rovielo
-
Algumas espécies, como a tartaruga-de-caixa, são criadas como pets em alguns países, exigindo terrários com solo adequado e alta umidade. Foto: Flickr Elsie Gaertner
-
-
Possuem casco arredondado e articulado, permitindo que se fechem completamente para proteção. São onívoras, comendo frutas, folhas, insetos e pequenos vertebrados. Foto: Reprodução do Youtube Canal Poppylearn
-
Botam ovos em buracos na terra, que levam cerca de 70 a 90 dias para eclodir. Dependendo da espécie, podem viver entre 30 e 100 anos. Foto: Reprodução de Youtube e divulgação
-
Os jabutis pertencem ao gênero Chelonoidis e são nativos da América do Sul, especialmente Brasil, Bolívia, Colômbia e Venezuela. Foto: - Ltshears (Trisha M Shears) /WWikimédia Commons
-
-
Vivem em florestas tropicais, cerrados e áreas abertas, onde encontram abrigo entre troncos e vegetação. Foto: Reprodução de vídeo Programa Últimos Refúgios
-
São permitidos como pets no Brasil, mas precisam de autorização do IBAMA e de um ambiente espaçoso para se locomover. Foto: Flickr Ana Aurelio
-
Possuem casco alto e resistente, patas grossas adaptadas para o solo e se alimentam de frutas, folhas, flores e pequenos insetos Foto: Imagem de Rocheli Tugera por Pixabay
-
-
Colocam de 4 a 8 ovos por ninhada, que demoram de 4 a 6 meses para eclodir. Podem viver entre 50 e 80 anos, com casos de exemplares centenários. Foto: Reprodução de Youtube
-
Os cágados, por sua vez, pertencem à família Chelidae, com espécies como Phrynops geoffroanus, comuns na América do Sul e Central. Foto: João Manuel Lemos Lima/Wikimédia Commons
-
Vivem em ambientes de água doce, como rios, lagos e pântanos, saindo ocasionalmente para terra firme. Foto: Flickr Flávio Cruvinel
-
-
Algumas espécies podem ser criadas como pets, desde que tenham aquaterrários adequados, com água limpa e local seco para descanso. Foto: Reprodução do Youtube Canal Julia Maciel
-
Têm casco achatado, pescoço longo e patas com membranas para nadar. São onívoros, consumindo peixes, moluscos, insetos e vegetação aquática. Foto: Flickr Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica
-
Botam ovos em terra firme, que levam cerca de 100 dias para eclodir. Sua expectativa de vida varia entre 30 e 60 anos. Foto: Reprodução do Youtube Canal César Barbosa.2
-