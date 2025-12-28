Assine
Pesquisa aponta que tartarugas podem apresentar emoções prolongadas

Redação Flipar
  • Assim, a pesquisa, publicada na revista científica Animal Cognition, analisou o comportamento de 15 dessas tartarugas por meio de testes com viés cognitivo, que tinham o objetivo de investigar se esses animais podem ter estados emocionais persistentes.
  • Os resultados mostraram que animais mantidos em ambientes enriquecidos tendem a responder de forma mais otimista, com humor positivo. Eles também demonstraram menor ansiedade diante de objetos novos, o que reforça a ideia sobre humor e comportamento.
  • Assim, muda-se a perspectiva sobre esses animais, pois as tartarugas são descendentes de linhagens bem diferentes de aves e mamíferos, Os estados emocionais, então, podem ser mais comuns entre os animais do que se pensava.
  "Essa é uma descoberta empolgante, que representa uma mudança significativa na nossa compreensão sobre aquilo que os répteis podem vivenciar", afirmou Oliver Burman, especialista em comportamento e bem-estar animal e co-autor do estudo.
  • Muitas pessoas confundem os répteis: tartarugas, jabutis e cágados, porque todos têm casco e se locomovem devagar. No entanto, eles pertencem a grupos diferentes dentro da ordem Testudines. Suas principais diferenças estão no habitat, na alimentação e na forma do casco.
  • As tartarugas vivem na água salgada, têm patas em forma de nadadeiras e raramente saem para terra firme. Já os jabutis são terrestres, têm casco alto e patas grossas adaptadas para andar no solo. Os cágados, por sua vez, vivem em água doce, têm casco achatado e patas com membranas para nadar.
  • Todos são répteis, possuem casco para proteção e respiram por pulmões. São animais de sangue frio, ou seja, com temperatura corporal que depende do ambiente. Além disso, sua reprodução é ovípara, botando ovos em buracos na terra ou areia.
  • As tartarugas terrestres pertencem a diferentes gêneros, como Terrapene e Cuora, sendo encontradas na América do Norte, Ásia e algumas ilhas tropicais.
  • Elas, portanto, vivem em florestas, campos e regiões úmidas, geralmente perto de fontes de água, mas não são totalmente aquáticas.
  • Algumas espécies, como a tartaruga-de-caixa, são criadas como pets em alguns países, exigindo terrários com solo adequado e alta umidade.
  • Possuem casco arredondado e articulado, permitindo que se fechem completamente para proteção. São onívoras, comendo frutas, folhas, insetos e pequenos vertebrados.
  • Botam ovos em buracos na terra, que levam cerca de 70 a 90 dias para eclodir. Dependendo da espécie, podem viver entre 30 e 100 anos.
  • Os jabutis pertencem ao gênero Chelonoidis e são nativos da América do Sul, especialmente Brasil, Bolívia, Colômbia e Venezuela.
  • Vivem em florestas tropicais, cerrados e áreas abertas, onde encontram abrigo entre troncos e vegetação.
  • São permitidos como pets no Brasil, mas precisam de autorização do IBAMA e de um ambiente espaçoso para se locomover.
  • Possuem casco alto e resistente, patas grossas adaptadas para o solo e se alimentam de frutas, folhas, flores e pequenos insetos
  • Colocam de 4 a 8 ovos por ninhada, que demoram de 4 a 6 meses para eclodir. Podem viver entre 50 e 80 anos, com casos de exemplares centenários.
  • Os cágados, por sua vez, pertencem à família Chelidae, com espécies como Phrynops geoffroanus, comuns na América do Sul e Central.
  • Vivem em ambientes de água doce, como rios, lagos e pântanos, saindo ocasionalmente para terra firme.
  • Algumas espécies podem ser criadas como pets, desde que tenham aquaterrários adequados, com água limpa e local seco para descanso.
  • Têm casco achatado, pescoço longo e patas com membranas para nadar. São onívoros, consumindo peixes, moluscos, insetos e vegetação aquática.
  • Botam ovos em terra firme, que levam cerca de 100 dias para eclodir. Sua expectativa de vida varia entre 30 e 60 anos.
