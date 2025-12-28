Galeria
Entre cores e sabores, seriguela é destaque entre as frutas do Nordeste
Antes de mais nada, é preciso ressaltar que a grafia correta desta fruta é seriguela. No entanto, a palavra ciriguela também é usada e amplamente compreendida, especialmente no Brasil. Foto: Rodrigo.Argenton wikimedia commons
Originária da América Central, a seriguela se adapta a climas tropicais, áridos e semiáridos e também pode ser conhecida como ameixa-da-Espanha. Foto: Sidneypacheco wikimedia commons
A seriguela (spondias purpurea) faz parte da família das anacardiáceas. Assim, ela possui uma camada de polpa fina, com cerca de três milímetros, com um caroço do tamanho de uma azeitona grande. Foto: Reprodução/TV TEM
A árvore pode atingir até sete metros de altura e produz frutos saborosos e ricos em nutrientes. Eles, então, são pequenos, de sabor adocicado, com casca vermelha e polpa amarela ou alaranjada. Foto: Rodrigo Teixeira wikimedia commons
É conhecida por diversos nomes, como ameixa-da-Espanha, cajá vermelho, ciroela, jocote, e ciruela mexicana, dependendo da região. Foto: Paulo Roberto wikimedia commons
Em solo brasileiro, a colheita ocorre principalmente entre dezembro e março, com destaque para a região Nordeste e pico de produção no Ceará. Foto: Jorge Mejía peralta wikimedia commons
Entre as opções de consumo, a seriguela pode ser usada para preparar compotas, e doces, como sobremesas, sorvetes e sucos. Além disso, através desta fruta, pode-se produzir licor e vinagre. Foto: José Marques de Oliveira wikimedia commons
Além de doces e sobremesas, é utilizada no preparo de sucos refrescantes e saborosos, assim como pode ser ingrediente em receitas de sorvetes e geleias. Foto: Imagem gerada por i.a
Por outro lado, é preciso ter atenção com a adição de açúcares e gorduras em excesso, que podem "anular" os benefícios que se busca em seu consumo. Foto: Edinaldo Maciel edy boy por Pixabay
Esta fruta dificilmente se propaga por sementes, sendo, geralmente, multiplicada por estacas com trinta a cinquenta centímetros de comprimento e de sete a doze centímetros de diâmetro. Foto: Freepik
Nesse sentido, a seriguela é uma boa fonte de carboidratos, vitaminas A, B e C, cálcio, fósforo e ferro, além de ser rica em fibras e antioxidantes. Foto: Edinaldo Maciel edy boy por Pixabay
É uma fruta rica em fibras, tanto insolúveis quanto solúveis, que desempenham um papel importante na saúde digestiva e no controle do peso. Foto: bearfotos por Freepik
Seriguela é rica em vitamina C, um nutriente essencial para fortalecer o sistema imunológico e combater os radicais livres. Além disso, este nutriente auxilia na absorção de ferro pelo organismo. Foto: KamranAydinov por Freepik
Pode ser uma potente aliada no combate à anemia. Afinal, o teor de ácido ascórbico, assim como a famosa vitamina C, garante o auxílio na absorção do ferro. Foto: KamranAydinov por Freepik
As fibras presentes na seriguela se ligam ao colesterol no intestino, impedindo sua absorção pela corrente sanguínea, o que leva à diminuição do colesterol LDL (o "mau" colesterol). Foto: KamranAydinov por Freepik
A seriguela pode auxiliar no controle da pressão arterial devido ao seu alto teor de potássio, um mineral essencial para a regulação da pressão sanguínea, e à presença de antioxidantes que contribuem para a saúde cardiovascular. Foto: wirestock por Freepik
Devido aos seus diversos benefícios, a seriguela pode auxiliar na prevenção de doenças como câncer, doenças cardíacas e problemas gastrointestinais. Foto: 8photo por Freepik
Na medicina, ela possui propriedades diurética e energizante, sendo indicada para aliviar espasmos, diarreia, disenteria, febre, gases, inflamação, limpeza de feridas e queimaduras. Foto: KamranAydinov wikimedia commons
Todas essas vitaminas e minerais também podem ser absorvidas com outros tipos de receitas. Uma delas é muito utilizada no verão, quando a fruta se transforma em um saboroso e refrescante sorvete. Foto: Imagem gerada por i.a
As folhas da planta também podem ser ingeridas e usadas no preparo de bebidas. Em forma de chá, é usada de forma fitoterápica natural há centenas de anos em comunidades rurais e pode trazer muitos benefícios à saúde. Foto: Imagem gerada por i.a
A recomendação médica é que a seriguela seja consumida com casca e tudo: o maior teor de fibras e minerais está concentrado ali. Foto: Freepik
