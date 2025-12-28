Galeria
Ex-satanista, Bartolo Longo é declarado santo pelo Vaticano
-
Chamou a atenção o fato de um dos indivíduos canonizados ser um ex-adepto de um culto satânico. Foto: freestocks/Unsplash
-
Trata-se de Bartolo Longo, advogado italiano que, antes de abraçar a fé católica, se envolveu com práticas ocultistas. Foto: Reprodução
-
Nascido em 1841 em Latiano, na região de Puglia, ele veio de uma família rica e católica. Foto: Wikimedia Commons/LigaDue
-
Após a morte do pai e um novo casamento da mãe, Longo foi estudar direito em Nápoles. Foto: Wikimedia Commons/Diego Delso
-
-
Na época, a Itália passava por um período de grande tensão social e política, marcado por sentimentos anticatólicos e um crescimento do ocultismo como forma de confrontar a Igreja. Foto: Annie Spratt/Unsplash
-
Foi nesse período que Longo se afastou da fé e se aproximou do satanismo. Foto: Domínio Público
-
Ele chegou a liderar rituais por mais de um ano, em um contexto em que o ocultismo era frequentemente usado como ferramenta de oposição ao Papa. Foto: Freepik
-
-
Após uma fase de crise pessoal, buscou ajuda de um amigo e reencontrou o catolicismo, dedicando o resto da vida à fé. Foto: stempow/Pixabay
-
Após sua conversão, ele se dedicou intensamente à promoção do Rosário, tornando-se um dos seus maiores defensores. Foto: Anna/Pixabay
-
Longo passou a trabalhar e se dedicar a atividades religiosas em Pompeia, colaborando com a condessa Marianna Farnararo De Fusco. Foto: ElfQrin/WikimÃ©dia Commons
-
-
Segundo explicou o postulador Carlo Calloni em entrevista a jornalistas em Roma, o destaque de sua canonização está no fato de Longo ser um leigo, e não um sacerdote ou religioso. Foto: Reprodução
-
Ao lado da condessa, Longo ajudou a restaurar o que hoje se tornou o Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Foto: Wikimedia Commons/CAPTAIN RAJU
-
Ele também passou a se dedicar a ações sociais voltadas para órfãos e pessoas em situação de pobreza. Foto: Domínio Público
-
-
Bartolo Longo faleceu em 1926, quando tinha 85 anos. Ele já era visto como um "santo padroeiro" por muitos religiosos da época. Foto: Wikimedia Commons/Chrissjb15
-
Longo foi beatificado por João Paulo II nos anos 1980 e canonizado em 2025 por Leão XIV. Foto: Wikimedia Commons/Rustyvb
-
Entre os outros novos santos está o arcebispo católico armênio Inácio Maloyan. Foto: Domínio Público
-
-
Ele foi executado em 1915 por se recusar a renunciar à sua fé católica durante o período de dominação do Império Otomano. Foto: Gabi Repaska/Unsplash
-
Completam a lista dos novos santos Pedro To Rot, Vincenza Maria Poloni, Carmen Rendíles Martínez, Maria Troncatti e José Gregorio Hernández. Foto: Wikimedia Commons/Enman23