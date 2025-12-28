Os maiores desertos do planeta: imensidão de areia ou gelo

Uma região de deserto é definida como uma área onde se evapora mais água do que é reposto pela chuva. Por isso, as maiores regiões desérticas estão sobre os oceanos, onde o volume de água evaporada é muito maior do que o volume de chuva. O portal de meteorologia Climatempo explica alguns tipos de deserto e o motivo de sua existência. Foto: Youtube Canal Prof Bruno Barros - Tudo sobre geografia