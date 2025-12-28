Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Cuidado! Veja as praias mais perigosas do mundo

RF
Redação Flipar
  • Esse fenômeno ocorre por causa da presença de um cânion submerso, uma fenda criada por tremor de terra, que faz com que as ondas ganhem força incomum em direção à costa. Já houve registros de ondas de até 30 metros de altura.
    Esse fenômeno ocorre por causa da presença de um cânion submerso, uma fenda criada por tremor de terra, que faz com que as ondas ganhem força incomum em direção à costa. Já houve registros de ondas de até 30 metros de altura. Foto: Captura de vídeo do site www.redbull.com/br-pt
  • No verão as famílias se reúnem para observar o mar com ondas gigantes, onde surfistas aproveitam para fazer apresentações e participar de competições, sob risco de acidentes.
    No verão as famílias se reúnem para observar o mar com ondas gigantes, onde surfistas aproveitam para fazer apresentações e participar de competições, sob risco de acidentes. Foto: Reprodução de vídeo
  • A morte do surfista baiano Márcio Freire em Nazaré, em 5/1/2023, chamou novamente a atenção para o perigo dessa praia, que ameaça até mesmo esportistas experientes.
    A morte do surfista baiano Márcio Freire em Nazaré, em 5/1/2023, chamou novamente a atenção para o perigo dessa praia, que ameaça até mesmo esportistas experientes. Foto: reprodução redes sociais
  • Colegas de Márcio lembraram que ele já havia até se destacado ao surfar ondas gigantes no Havaí, sendo capaz até mesmo de praticar o esporte sem o uso de salva-vidas e sem o suporte de jet-ski, algo comum quando as ondas são altas demais.
    Colegas de Márcio lembraram que ele já havia até se destacado ao surfar ondas gigantes no Havaí, sendo capaz até mesmo de praticar o esporte sem o uso de salva-vidas e sem o suporte de jet-ski, algo comum quando as ondas são altas demais. Foto: reprodução redes sociais
  • Por isso, Márcio fazia parte de um grupo apelidado de Mad Dogs, que se aventurava em ondas bem perigosas e que chegou a ser tema de um documentário.
    Por isso, Márcio fazia parte de um grupo apelidado de Mad Dogs, que se aventurava em ondas bem perigosas e que chegou a ser tema de um documentário. Foto: Reprodução documentário
  • As redes sociais também divulgaram a sua última imagem, antes de sofrer o acidente que causou sua morte em Nazaré.
    As redes sociais também divulgaram a sua última imagem, antes de sofrer o acidente que causou sua morte em Nazaré. Foto: reprodução redes sociais
  • Assim como Nazaré, outras praias também têm características que podem transformar o esporte ou o lazer em tragédia. São diversos tipos de perigo. Veja as praias mais traiçoeiras do mundo.
    Assim como Nazaré, outras praias também têm características que podem transformar o esporte ou o lazer em tragédia. São diversos tipos de perigo. Veja as praias mais traiçoeiras do mundo. Foto: Imagem de Michel por Pixabay
  • PRAIAS DE AREIA PRETA DO KILAUEA - Havaí - Essa região é castigada pelo vulcão do monte Kilaeua, que torna o local inseguro para nativos e visitantes.
    PRAIAS DE AREIA PRETA DO KILAUEA - Havaí - Essa região é castigada pelo vulcão do monte Kilaeua, que torna o local inseguro para nativos e visitantes. Foto: Youtube Canal Sou Mochileiro
  • Uma erupção vulcânica em 2018, que destruiu mais de 700 casas, provocou um fenômeno inusitado: a lava flui para encontrar o oceano, então lava esfria rapidamente e explode ou se fragmenta em pedaços de cinza. Isso cria uma imagem aterradora.
    Uma erupção vulcânica em 2018, que destruiu mais de 700 casas, provocou um fenômeno inusitado: a lava flui para encontrar o oceano, então lava esfria rapidamente e explode ou se fragmenta em pedaços de cinza. Isso cria uma imagem aterradora. Foto: Youtube Canal Pitchlook
  • O resultado é a areia escura e o risco de que a água possa atingir, em certos momentos, temperatura de 110ºC - mais do que o ponto de fervura (que é de 100ºC).
    O resultado é a areia escura e o risco de que a água possa atingir, em certos momentos, temperatura de 110ºC - mais do que o ponto de fervura (que é de 100ºC). Foto: Foto free de @Polif do site www.freeimages.com/pt
  • PRAIAS DA AMAZÔNIA - Embora os rios amazônicos sejam famosos, poucas pessoas se tocam que eles também formam praias em alguns trechos. Só que praias de água doce.
    PRAIAS DA AMAZÔNIA - Embora os rios amazônicos sejam famosos, poucas pessoas se tocam que eles também formam praias em alguns trechos. Só que praias de água doce. Foto: Imagem Free de ramison por Pixabay
  • A beleza da paisagem e o vigor da natureza amazônica dão tentação de frequentar as praias doces. Porém, existem criaturas perigosas que podem expor os banhistas a risco: piranhas, sucuris e enguias, entre outras.
    A beleza da paisagem e o vigor da natureza amazônica dão tentação de frequentar as praias doces. Porém, existem criaturas perigosas que podem expor os banhistas a risco: piranhas, sucuris e enguias, entre outras. Foto: jullyanadamasceno2 - Flickr
  • ZIPOLITE - México - É uma das praias mais bonitas de Cancún, região turística do México. Mas é chamada de
    ZIPOLITE - México - É uma das praias mais bonitas de Cancún, região turística do México. Mas é chamada de "praia dos mortos", tamanho o perigo. Foto: Adam Jones wikimedia commons
  • Ali existem dois tipos de correntes: uma em direÃ§Ã£o ao alto mar e a outra em direÃ§Ã£o Ã  costa. Se a pessoa entrar na corrente que vai para o oceano, a forÃ§a Ã© tanta que ela nÃ£o consegue voltar.
    Ali existem dois tipos de correntes: uma em direÃ§Ã£o ao alto mar e a outra em direÃ§Ã£o Ã  costa. Se a pessoa entrar na corrente que vai para o oceano, a forÃ§a Ã© tanta que ela nÃ£o consegue voltar. Foto: Francesco Lombardo - Flickr
  • CHOWPATTY BEACH - Índia - Fica em Mumbai e é uma das mais sujas do mundo. Tanto a areia como a água representam risco à saúde dos frequentadores.
    CHOWPATTY BEACH - Índia - Fica em Mumbai e é uma das mais sujas do mundo. Tanto a areia como a água representam risco à saúde dos frequentadores. Foto: Geson Rathnow - Flickr
  • Em blogs sobre viagem, é comum ver as pessoas alertando que não vale a pena incluir esta praia no roteiro.
    Em blogs sobre viagem, é comum ver as pessoas alertando que não vale a pena incluir esta praia no roteiro. Foto: Geson Rathnow - Flickr
  • ILHA DA REUNIÃO - Fica no Oceano Índico. Desde 2011, alertas vêm sendo feitos por causa da quantidade de tubarões acima do normal.
    ILHA DA REUNIÃO - Fica no Oceano Índico. Desde 2011, alertas vêm sendo feitos por causa da quantidade de tubarões acima do normal. Foto: Youtube Canal euronews
  • Em dois anos, 20 pessoas foram atacadas e 7 morreram. Por isso, em 2013 o nado e o surfe foram proibidos no local. Placas avisam sobre a interdição.
    Em dois anos, 20 pessoas foram atacadas e 7 morreram. Por isso, em 2013 o nado e o surfe foram proibidos no local. Placas avisam sobre a interdição. Foto: Youtube Canal euronews
  • FRASER ISLAND- Austrália - É Patrimônio Mundial da Unesco. A região é deslumbrante, formada por lagos, praias, vegetação viçosa.
    FRASER ISLAND- Austrália - É Patrimônio Mundial da Unesco. A região é deslumbrante, formada por lagos, praias, vegetação viçosa. Foto: Sensenmann - Wikimédia Commons
  • Mas o perigo é tão grande que helicópteros de salvamento sobrevoam com frequência a área para prestar socorro. A região tem uma quantidade incomum de tubarões.
    Mas o perigo é tão grande que helicópteros de salvamento sobrevoam com frequência a área para prestar socorro. A região tem uma quantidade incomum de tubarões. Foto: Imagem de PIRO por Pixabay
  • Outro animal perigoso que ataca os banhistas é o dingo, uma espécie de cão nativo da Austrália, e que é feroz. Tão selvagem que existem pesquisadores que discordam da sua classificação como cão.
    Outro animal perigoso que ataca os banhistas é o dingo, uma espécie de cão nativo da Austrália, e que é feroz. Tão selvagem que existem pesquisadores que discordam da sua classificação como cão. Foto: Imagem de Chris por Pixabay
  • E ainda é possível encontrar as águas vivas chamadas de
    E ainda é possível encontrar as águas vivas chamadas de "garrafas azuis", que podem ser mortais. Foto: reprodução YouTube
  • As águas ainda têm correntes perigosas e dunas de areia profundas que confundem as pessoas.
    As águas ainda têm correntes perigosas e dunas de areia profundas que confundem as pessoas. Foto: Irene LEVIN - Flickr
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay