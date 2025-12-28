Galeria
Casa 3D não tem tijolos nem cimento; saiba o preço
Em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, um modelo de imóvel impresso em 3D foi colocado à mostra recentemente para visitação. Foto: Casa 3D - Grupo Katz/Divulgação
A casa com acabamentos, louças e mobiliário custa R$ 120 mil, valor inferior à média do praticado em mercado de imóveis de cidades de médio e grande porte do Brasil. Foto: Casa 3D - Grupo Katz/Divulgação
A técnica para construção da casa 3D é baseada em um material denominado microconcreto. Foto: Casa 3D - Grupo Katz/Divulgação
De acordo com o grupo empresarial responsável pelo projeto, a matéria-prima garante maior resistência e durabilidade, além de ser mais econômica. Foto: Casa 3D - Grupo Katz/Divulgação
A empresa responsável pelo protótipo é a Cosmos 3D, uma associação da brasileira Katz Construções com o grupo espanhol IT3D. Foto: Grupo Katz - Casa 3D - Grupo Katz/Divulgação
Daniel Katz, presidente do Grupo Katz, declarou que a primeira casa 3D vendida no Brasil será construída na região da Costa do Descobrimento, na Bahia. Foto: Casa 3D - Grupo Katz/Divulgação
Área turística no sul da Bahia, a Costa do Descobrimento engloba os municípios de Belmonte, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália. Foto: Jackeline Gomes/Wikimedia Commons
A casa impressa em 3D tem área de 57m² com sala, cozinha, banheiro e dois quartos - ou um quarto e um escritório. Foto: Casa 3D - Grupo Katz/Divulgação
Na construção do imóvel tecnológico é utilizada uma impressora de quase três toneladas. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
O modelo de “estreia” da Cosmos 3D levou apenas oito dias para ser construído - quatro dedicados ao processo de impressão, dois para montagem e mais dois para os ajustes finais, com acabamento e decoração. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
“Com a tecnologia podemos fazer centenas de casas, habitações populares em um prazo muito exíguo e com um custo menor”, afirmou Katz. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
A empresa também está desenvolvendo um projeto de prédio de até cinco pavimentos para habitação popular. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
“A impressora oferece infinitas possibilidades de execução, para os mais variados projetos, o que oferece extrema flexibilidade de ideias para os clientes tanto para impressão de casas quanto para mobiliários e afins”, declarou Daniel Katz. Foto: Casa 3D - Grupo Katz/Divulgação
Apesar de toda a tecnologia, o empreendimento precisa ser construído com fundação tradicional, em um terreno apto. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Em entrevista ao portal G1, o gerente do Departamento de Fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG), Nicolas Neder, explicou que a obra em 3D precisa obedecer as mesmas determinações legais de qualquer construção. Foto: Reprodução
o projeto arquitetônico deve, obrigatoriamente, ser aprovado pela prefeitura local e a execução precisa ter um responsável técnico habilitado para a obra. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Em nota para o jornal mineiro “O Tempo”, a prefeitura de Belo Horizonte afirmou: “O código de edificações não trata sobre materiais ou tipologias construtivas, mas estabelece as normas e as condições para execução que abrangem estrutura, ventilação, iluminação, pé direito e afins.” Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Nos Estados Unidos, residências impressas são uma realidade há mais tempo. Em 2023, a cidade de Georgetown, no Texas, nos Estados Unidos, ganhou um bairro inteiro impresso em 3D. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Já em Houston, outra cidade texana, foi inaugurada uma casa 3D de dois andares com 370 m² de área construída. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
