Casa 3D não tem tijolos nem cimento; saiba o preço

  • Em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, um modelo de imóvel impresso em 3D foi colocado à mostra recentemente para visitação.
  • A casa com acabamentos, louças e mobiliário custa R$ 120 mil, valor inferior à média do praticado em mercado de imóveis de cidades de médio e grande porte do Brasil.
  • A técnica para construção da casa 3D é baseada em um material denominado microconcreto.
  • De acordo com o grupo empresarial responsável pelo projeto, a matéria-prima garante maior resistência e durabilidade, além de ser mais econômica.
  • A empresa responsável pelo protótipo é a Cosmos 3D, uma associação da brasileira Katz Construções com o grupo espanhol IT3D.
  • Daniel Katz, presidente do Grupo Katz, declarou que a primeira casa 3D vendida no Brasil será construída na região da Costa do Descobrimento, na Bahia.
  • Área turística no sul da Bahia, a Costa do Descobrimento engloba os municípios de Belmonte, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália.
  • A casa impressa em 3D tem área de 57m² com sala, cozinha, banheiro e dois quartos - ou um quarto e um escritório.
  • Na construção do imóvel tecnológico é utilizada uma impressora de quase três toneladas.
  • O modelo de “estreia” da Cosmos 3D levou apenas oito dias para ser construído - quatro dedicados ao processo de impressão, dois para montagem e mais dois para os ajustes finais, com acabamento e decoração.
  • “Com a tecnologia podemos fazer centenas de casas, habitações populares em um prazo muito exíguo e com um custo menor”, afirmou Katz.
  • A empresa também está desenvolvendo um projeto de prédio de até cinco pavimentos para habitação popular.
  • “A impressora oferece infinitas possibilidades de execução, para os mais variados projetos, o que oferece extrema flexibilidade de ideias para os clientes tanto para impressão de casas quanto para mobiliários e afins”, declarou Daniel Katz.
  • Apesar de toda a tecnologia, o empreendimento precisa ser construído com fundação tradicional, em um terreno apto.
  • Em entrevista ao portal G1, o gerente do Departamento de Fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG), Nicolas Neder, explicou que a obra em 3D precisa obedecer as mesmas determinações legais de qualquer construção.
  • o projeto arquitetônico deve, obrigatoriamente, ser aprovado pela prefeitura local e a execução precisa ter um responsável técnico habilitado para a obra.
  • Em nota para o jornal mineiro “O Tempo”, a prefeitura de Belo Horizonte afirmou: “O código de edificações não trata sobre materiais ou tipologias construtivas, mas estabelece as normas e as condições para execução que abrangem estrutura, ventilação, iluminação, pé direito e afins.”
  • Nos Estados Unidos, residências impressas são uma realidade há mais tempo. Em 2023, a cidade de Georgetown, no Texas, nos Estados Unidos, ganhou um bairro inteiro impresso em 3D.
  • Já em Houston, outra cidade texana, foi inaugurada uma casa 3D de dois andares com 370 m² de área construída.
