Jude Law tem 6 filhos de 4 mulheres; veja a trajetória do astro
Nascido em 6 de outubro de 1996 em Westminster, Londres, ele é tão parecido com o pai que entrou no elenco de "Running Man", em 2019, para interpretar o papel do personagem de Jude Law mais novo. Ele havia estreado, porém, em 2010 com "O Resgate de Órgãos". Foto:
E está no filme "Mestres do Ar" (2024). Rafferty é filho de Jude Law com a atriz Sadie Frost, com quem o ator foi casado de 1997 a 2003. Rafferty é irmão de Iris, nascida em 2000, e Ruddy Law nascido em 2003, por parte de mãe e pai. Mas tem outros irmãos, filhos de outras mulheres com as quais Jude se relacionou. Foto:
Nascido no ano de 29/12/1972, o britânico Jude Law - nascido na capital Londres - ficou conhecido pelo talento e pela versatilidade que marcam sua notável carreira no cinema. Mas também chama atenção pela vida amorosa instável - primeira página de tabloides e revistas sobre celebridades. Afinal, Jude tem seis filhos de quatro mulheres diferentes. Veja sua trajetória. Foto: Instagram @d.judelaw
Os pais de Jude Law eram professores e lhe deram o nome de Jude por conta do clássico dos The Beatles, " Hey Jude"(1968), o que acabou lhe causando bullying na escola, sendo alvo de gozação de outros alunos. Foto: Instagram @d.judelaw
Desde jovem Jude mostrou interesse pelas artes cênicas. Ele estudou na National Youth Music Theatre, onde despontou com sua carreira no teatro. E já aos 20 anos foi indicado para o prêmio Laurence Olivier. Foto: Instagram @d.judelaw
Jude conheceu sua primeira esposa, a atriz Sadie Frost, aos 19 anos, durante a gravação de um filme. Ela era casada na época. Eles tiveram 3 filhos e se divorciaram em 2003. Foto: Instagram @d.judelaw
No mesmo ano, engatou namoro com a atriz Sienna Miller, que conheceu nos sets de "Alfie". O casal midiático logo noivou, mas, em 2005, rompeu a relação após um escândalo de traição do ator com a babá contratada por sua ex-mulher. Entre idas e voltas o casal se afastou em 2011. Foto: Instagram @d.judelaw
A quarta filha de Jude Law Ã© fruto do breve relacionamento com a modelo Samantha Burker em 2009. E seu namoro com a compositora Catherine Harding tambÃ©m foi curto, contudo foi pai novamente 2015. Foto: Instagram @d.judelaw
Anos depois se casou outra vez e teve mais dois filhos. Atualmente vive uma vida reservada ao lado da esposa Phillipa Coan, com quem está desde 2019. Foto: Instagram @d.judelaw
Belo e charmoso, o ator já foi eleito o homem mais sexy do mundo no ano de 2004. Veja alguns de seus principais trabalhos no cinema, além de "O Talentodo Ripley". Foto: Capa da Revista People 2004 Celebs Journey - Flickr
"Gattaca - Experiência Genética"(1997)- Em seu primeiro filme em Hollywood, ele atuou como coadjuvante. Essa ficção científica foi dirigida por Andrew Niccol e tinha Ethan Hawke e Uma Thurman no elenco. Foto: Divulgação
“Círculo de Fogo”(2001)- Um drama de guerra, que conta a história do atirador Vasily Zaitsev, que é convencido a se tornar ícone da segunda guerra. Com direção Jean-Jacques Annaud, o elenco ainda conta com Ed Harris e Rachel Weisz. Foto: Divulgação
“A.I.- Inteligência Artificial”(2001)- Uma ficção científica tocante e importante no currículo do diretor Steven Spielberg. Law faz o papel do gigolô Joe. O elenco ainda conta com o ator mirim de sucesso Haley Joel Osment e Willian Hurt. Foto: Divulgação
“Cold Montain”(2003)-Nesse drama, o ator faz o papel de Inman, um combatente de guerra. A trama mostra sua saga para voltar pra casa e encontrar sua amada. Dirigido por Anthony Minghella, tem no elenco Nicole Kidman e Renée Zellweger. Foto: Divulgação
“Closer-Perto Demais”(2004)- O drama trata dos encontros e desencontros em relacionamentos e as consequências de decisões erradas. Dirigido por Mike Nichols, tem ainda Julia Roberts, Natalie Portman e Clive Owen. Pela atuação em "Closer", Jude Law ganhou o prêmio National Board of Review, em 2004. Foto: Divulgação
“O amor não tira férias”(2006)- Na comédia romântica que tem Kate Winslet e Cameron Diaz como protagonistas, o personagem de Jude é um viúvo que se esforça pra criar suas filhas. Dirigido por Nancy Meyers, o elenco ainda conta com Jack Black. Foto: Divulgação
“Sherlock Holmes”(2009)- No primeiro filme da franquia de sucesso, que conta as aventuras do detetive Sherlock, Law vive seu fiel escudeiro Dr John Watson. Dirigido por Guy Ritchie, é co-estrelado por Robert Downey Jr. Foto: Divulgação
“Anna Karenina” (2012)- Na adaptação desse romance clássico de Tolstoi, o ator vive Alexei, um marido que não aceita se separar de sua esposa e ainda a impede de ver seus filhos. Dirigido por Joe Wright, ainda tem no elenco a premiada Keira Knightley. Foto: Divulgação
“Rei Arthur - A Lenda da Espada” (2017)- No clássico medieval, a estrela atuou como Vortigem. O filme conta a história de Arthur e sua saga após Excalibur cruzar sua vida. Dirigido por Guy Ritchie,conta com Charlie Hunnam no elenco. Foto: Divulgação
“Animais Fantásticos”(2018-2022)- Na franquia de sucesso, derivada da saga de Harry Porter, o ator vive o bruxo Alvo Dumbledore, e mostra sua jornada contra o mal. O filme tem a direção impecável de David Yate. Faz parte do elenco o premiado ator Eddie Redmayne. Foto: Divulgação
Recentemente, Jude Law declarou que ficou emocionado ao assistir a episódios da série "Ripley", em cartaz na Netflix. A produção, estrelada por Andrew Scott, se inspira nos romances de Tom Ripley e também no filme "O Talentoso Ripley", de 1999. Foto: Divulgação
E Ã© justamente por isso que Jude Law se emocionou. Ã? que, em 2000, a sua atuaÃ§Ã£o no filme â??O Talentoso Ripleyâ? lhe rendeu o prÃªmio Bafta Melhor Ator Coadjuvante. E ele ainda concorreu ao Oscar pelo papel. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
Nesse thriller Jude Law faz o papel de Dickie, um homem rico e mimado que tem sua identidade roubada. Dirigido Anthony Minghella, foi estrelado também por Gwyneth Paltrow e Matt Damon. Foto: Divulgação
Judy Law se consagrou como um dos atores mais talentosos de Hollywood. Rafferty seguirá o mesmo caminho? Foto: Instagram