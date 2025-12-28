Assine
Ariranha gigante volta às águas do Cone Sul após décadas de ausência

RF
Redação Flipar
    A presença confirmada desse grande mustelídeo revela um avanço importante para a biodiversidade sul-americana, já que sua atuação como predador ajuda a restabelecer o equilíbrio natural dos pântanos. Foto: - Flickr Roger Sargent
    Esse retorno só se concretizou graças ao trabalho coordenado por diversas instituições, sob liderança da Rewilding Argentina. Foto: Reprodução
    Desde 2017, a organização de conservação sem fins lucrativos conduz um amplo esforço de resgate e reintrodução da espécie no país. Foto: Imagem de Stefan Weiss por Pixabay
    O projeto precisou de uma logística complexa, acordos internacionais e manuseio especializado para reintroduzir a espécie. Foto: Flickr Juvenil Cares
    A primeira família foi solta no Parque Nacional Iberá, local que se estabeleceu como um modelo global de restauração de fauna na América do Sul. Foto: Joshua Stone/Wikimédia commons
    O processo de reintrodução exigiu planejamento cuidadoso, incluindo a seleção de casais para reprodução e adaptações comportamentais antes da libertação. Foto: Imagem de Tanja Richter por Pixabay
    Para que tudo funcionasse, foi necessária a construção de estruturas de quarentena específicas, além de um monitoramento contínuo após a soltura. Foto: Muhammad por Pixabay
    Também houve treinamento para que os animais voltassem a identificar e capturar presas nativas. Foto: Flickr Jorge Vieira
    Além disso, o aumento nos avistamentos está incentivando a criação de novos percursos para guias locais, ampliando o retorno econômico gerado pelo ecoturismo. Foto: Divulgação/ICMBio
    A ariranha, também conhecida como lontra-gigante, é o maior mustelídeo das Américas e uma das maiores espécies de lontra do mundo, podendo alcançar até 1,8 metro de comprimento. Foto: jebin ephrimraj/Unsplash
    Sua distribuição geográfica abrange biomas do Brasil (Amazônia, Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica), o leste dos Andes até o norte da Argentina. Foto: F. Muhammad por Pixabay
    Elas vivem em ambientes de água doce, como rios e lagos de pouca correnteza, que muitas vezes inundam sazonalmente. Foto: F. Muhammad por Pixabay
    É um animal extremamente comunicativo: emite uma grande variedade de sons para alertar sobre perigos, coordenar atividades e reforçar laços sociais. Foto: - Flickr Allan Hopkins
    Como predador de topo na cadeia alimentar, sua dieta é carnívora, baseada principalmente em peixes, mas também pode incluir crustáceos e moluscos. Foto: Flickr GENIVAL GONZAGA
    Ocasionalmente, pode incluir pequenos vertebrados, como mamíferos, ovos, aves aquáticas, e até mesmo presas maiores como tartarugas, cobras e jacarés. Foto: Flickr Leigh Sherratt
    A espécie é territorial e marca as margens dos rios com secreções odoríferas, deixando claro aos rivais os limites de seu espaço. Foto: Flickr Ana Carolina Pavarina
    Apesar de sua agilidade e força, a ariranha enfrenta sérias ameaças, como destruição de habitat e a contaminação dos rios por mercúrio devido ao garimpo. Foto: Flickr Roger Sargent
