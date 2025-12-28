Assine
Pesquisa aponta que jovens estão mais tristes e cansados do que os adultos; entenda os motivos

Redação Flipar
  • Antes, acreditava-se que as pessoas eram mais satisfeitas na juventude, passavam por uma fase difícil na meia-idade e voltavam a se sentir bem na velhice.
  • Porém, os pesquisadores mostraram que essa lógica se inverteu.
  • A pesquisa, que analisou dados de dezenas de países entre 2020 e 2025, concluiu que a tristeza, ansiedade e mal-estar psíquico agora atingem o pico na juventude.
  • De acordo com o estudo, os jovens são hoje o grupo mais vulnerável ao sofrimento emocional, apresentando níveis mais altos de desmotivação do que os adultos e idosos.
  • Essa inversão é atribuída a múltiplos fatores da vida contemporânea, como o uso excessivo de redes sociais.
  • Também foram citados como causas a instabilidade econômica, a pressão por sucesso e boa aparência, a solidão e o desgaste psicológico da pandemia.
  • O estudo também cita
  • No livro, publicado em 1930, ele alerta que conviver em sociedade implica abrir mão do prazer individual em nome da convivência.
  • Uma análise feita pela psicanalista Bianca Barki explica que o jovem hoje precisa exibir uma felicidade constante, como se sua existência dependesse da aprovação do outro.
  • O olhar social, que antes se restringia a círculos próximos, tornou-se global e incessante, mediado por telas, curtidas e algoritmos.
  • Ela também destaca que a liberdade prometida pela era digital transformou-se em uma falsa obrigação por performance.
  No contexto clínico, foi observado um desconforto generalizado e uma sensação de exaustão prematura.
  • Em vez de viverem as experiências, muitos jovens se veem presos à necessidade de editar e comparar suas vidas no ambiente digital.
  • Tudo isso, segundo os pesquisadores, substitui o desejo espontâneo pela busca incessante por reconhecimento.
  • Os autores afirmam que, quando essa
  • Por fim, a pesquisa demonstra que há um novo tipo condição mental, típica de uma sociedade que transformou a felicidade em dever moral.
  • O drama desse indivíduo moderno é, portanto, aparentar total plenitude, mesmo quando por dentro se encontra esgotado.
