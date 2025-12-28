Assine
Delícias da gastronomia árabe: desfrute da variedade de sabores

Redação Flipar
    A expansão da comida árabe ocorreu através do comércio, das migrações e da diáspora árabe. Países como Brasil, França e Estados Unidos receberam imigrantes que difundiram pratos típicos. Hoje, restaurantes árabes fazem sucesso globalmente, adaptando receitas a gostos locais
    Kibe (Líbano e Síria) – Feito com trigo para kibe, carne moída temperada e ervas, pode ser cru, frito ou assado, sendo crocante por fora e macio por dentro.
    Esfiha (Síria e Líbano) – Massa assada aberta ou fechada, recheada com carne, queijo ou vegetais, de sabor equilibrado entre acidez e especiarias.
    Homus (Sudeste Asiático) – Creme de grão-de-bico com tahine, alho, limão e azeite, de textura aveludada e sabor suave e levemente ácido.
    Babaganuche (Líbano e Síria) – Pasta de berinjela assada com tahine, alho e limão, com textura cremosa e sabor defumado.
    Falafel (Egito e Levante) – Bolinhos fritos de grão-de-bico ou fava com ervas e especiarias, crocantes por fora e macios por dentro.
    Shawarma (Império Otomano) – Carne marinada assada em espeto giratório, servida em pão sírio com molhos e vegetais.
    Tabule (Líbano) – Salada fresca de trigo para kibe, salsa, hortelã, tomate, cebola e limão, leve e refrescante.
    Kafta (Líbano e Síria) – Espeto de carne moída temperada com especiarias, grelhado e suculento.
    Mansaf (Jordânia) – Arroz com cordeiro cozido em iogurte fermentado, de sabor intenso e textura macia.
    Fattoush (Líbano e Síria) – Salada com pão árabe torrado, verduras frescas e molho cítrico de romã ou limão.
    Mutabal (Líbano e Síria) – Similar ao babaganuche, mas com mais tahine e alho, de sabor mais marcante.
    Maklouba (Palestina e Jordânia) – Arroz cozido em camadas com carne, berinjela e especiarias, servido de ponta-cabeça.
    Baklava (Império Otomano) – Doce folhado recheado com nozes e mel, de textura crocante e sabor adocicado.
    Kunafa (Egito e Levante) – Massa fina de semolina ou cabelo de anjo recheada com queijo ou nozes, regada com calda de açúcar.
    Arroz Marroquino (Marrocos) – Arroz cozido com especiarias, frutas secas e amêndoas, equilibrando doçura e aromas exóticos.
    Harira (Marrocos) – Sopa de tomate, lentilha, grão-de-bico e carne, temperada com gengibre, açafrão e coentro, muito nutritiva e consumida no Ramadã.
    Warak Enab (Líbano e Síria) – Charuto de folha de uva recheado com arroz e carne ou vegetais, cozido lentamente para absorver os temperos.
    Mehalabia (Sudoeste Asiático) – Sobremesa de leite aromatizada com água de rosas ou flor de laranjeira, cremosa e suave, similar a um manjar.
    Labneh (Líbano e Síria) – Iogurte coado e denso, servido como patê com azeite e ervas, de sabor levemente azedo e textura cremosa.
    Sfiha Armênia (Síria e Líbano) – Versão aberta da esfiha, com carne moída bem temperada e toque de limão, crocante nas bordas e suculenta no centro
