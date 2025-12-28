Galeria
Delícias da gastronomia árabe: desfrute da variedade de sabores
A expansão da comida árabe ocorreu através do comércio, das migrações e da diáspora árabe. Países como Brasil, França e Estados Unidos receberam imigrantes que difundiram pratos típicos. Hoje, restaurantes árabes fazem sucesso globalmente, adaptando receitas a gostos locais Foto: FOTO: Foto de Shameel mukkath / Pexels
Kibe (Líbano e Síria) – Feito com trigo para kibe, carne moída temperada e ervas, pode ser cru, frito ou assado, sendo crocante por fora e macio por dentro. Foto: FOTO: Dish Stock photos by Vecteezy
Esfiha (Síria e Líbano) – Massa assada aberta ou fechada, recheada com carne, queijo ou vegetais, de sabor equilibrado entre acidez e especiarias. Foto: Foto de Caio Mantovan / Pexels
Homus (Sudeste Asiático) – Creme de grão-de-bico com tahine, alho, limão e azeite, de textura aveludada e sabor suave e levemente ácido. Foto: Anagoria wikimedia commons
Babaganuche (Líbano e Síria) – Pasta de berinjela assada com tahine, alho e limão, com textura cremosa e sabor defumado. Foto: Por avlxyz / Flickr
Falafel (Egito e Levante) – Bolinhos fritos de grão-de-bico ou fava com ervas e especiarias, crocantes por fora e macios por dentro. Foto: Flickr Savita Tanwar
Shawarma (Império Otomano) – Carne marinada assada em espeto giratório, servida em pão sírio com molhos e vegetais. Foto:
Tabule (Líbano) – Salada fresca de trigo para kibe, salsa, hortelã, tomate, cebola e limão, leve e refrescante. Foto: Foto de Garley Gibson / Pexels
Kafta (Líbano e Síria) – Espeto de carne moída temperada com especiarias, grelhado e suculento. Foto: Kebabs Stock photos by Vecteezy
Mansaf (Jordânia) – Arroz com cordeiro cozido em iogurte fermentado, de sabor intenso e textura macia. Foto:
Fattoush (Líbano e Síria) – Salada com pão árabe torrado, verduras frescas e molho cítrico de romã ou limão. Foto: Foto de Denys Gromov / Pexels
Mutabal (Líbano e Síria) – Similar ao babaganuche, mas com mais tahine e alho, de sabor mais marcante. Foto: Foto de Denys Gromov / Pexels
Maklouba (Palestina e Jordânia) – Arroz cozido em camadas com carne, berinjela e especiarias, servido de ponta-cabeça. Foto:
Baklava (Império Otomano) – Doce folhado recheado com nozes e mel, de textura crocante e sabor adocicado. Foto: Sakaman / Wikimedia Commons
Kunafa (Egito e Levante) – Massa fina de semolina ou cabelo de anjo recheada com queijo ou nozes, regada com calda de açúcar. Foto: Divulgação/TasteAtlas
Arroz Marroquino (Marrocos) – Arroz cozido com especiarias, frutas secas e amêndoas, equilibrando doçura e aromas exóticos. Foto: - Reprodução
Harira (Marrocos) – Sopa de tomate, lentilha, grão-de-bico e carne, temperada com gengibre, açafrão e coentro, muito nutritiva e consumida no Ramadã. Foto: wikimedia commons/Mountaflou
Warak Enab (Líbano e Síria) – Charuto de folha de uva recheado com arroz e carne ou vegetais, cozido lentamente para absorver os temperos. Foto: Foto de Jamal Yahyayev / Pexels
Mehalabia (Sudoeste Asiático) – Sobremesa de leite aromatizada com água de rosas ou flor de laranjeira, cremosa e suave, similar a um manjar. Foto: Reprodução / Youtube Yummy
Labneh (Líbano e Síria) – Iogurte coado e denso, servido como patê com azeite e ervas, de sabor levemente azedo e textura cremosa. Foto: FOTO: Shameel Mukkath / Pexels
Sfiha Armênia (Síria e Líbano) – Versão aberta da esfiha, com carne moída bem temperada e toque de limão, crocante nas bordas e suculenta no centro Foto: FOTO: Reprodução / instagram.com/arev_oficial/