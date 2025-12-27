Assine
Santa Catarina brilha no turismo: cidade conquista o prestigiado ‘Oscar das praias’

Redação Flipar
  • Considerado o
    Considerado o "Oscar das Praias", o selo é concedido a praias, marinas e embarcações que atendem a 38 critérios rigorosos, como qualidade da água, gestão ambiental, segurança e responsabilidade social. Foto: divulgação
  • A certificação é coordenada pela Foundation for Environmental Education (FEE), presente em mais de 50 países, e posiciona Balneário Piçarras como referência global em turismo sustentável.
    A certificação é coordenada pela Foundation for Environmental Education (FEE), presente em mais de 50 países, e posiciona Balneário Piçarras como referência global em turismo sustentável. Foto: Divulgação/ FEE
  • Com apenas 6,7 quilômetros de extensão, Balneário Piçarras conseguiu certificar toda sua orla — um feito raro e admirável, que reforça o compromisso da cidade com a preservação ambiental.
    Com apenas 6,7 quilômetros de extensão, Balneário Piçarras conseguiu certificar toda sua orla — um feito raro e admirável, que reforça o compromisso da cidade com a preservação ambiental. Foto: divulgação
  • Localizada entre a Rua Carolina Wiliam Cunha e a Rua Canto do Sol, a Praia da Ponta do Jacques é conhecida por suas águas limpas e tranquilas, ideais para famílias e banhistas exigentes.
    Localizada entre a Rua Carolina Wiliam Cunha e a Rua Canto do Sol, a Praia da Ponta do Jacques é conhecida por suas águas limpas e tranquilas, ideais para famílias e banhistas exigentes. Foto: reprodução
  • Entre a Rua Canto do Sol e a Avenida Getúlio Vargas, a faixa litorânea da Praia de Piçarras combina beleza natural com infraestrutura turística, sendo uma das mais visitadas da cidade.
    Entre a Rua Canto do Sol e a Avenida Getúlio Vargas, a faixa litorânea da Praia de Piçarras combina beleza natural com infraestrutura turística, sendo uma das mais visitadas da cidade. Foto: reprodução
  • Situada entre a Avenida Getúlio Vargas e a Rua Alexandre Guilherme Figueredo, a Praia Central é o coração da cidade, com calçadão, quiosques e atividades culturais.
    Situada entre a Avenida Getúlio Vargas e a Rua Alexandre Guilherme Figueredo, a Praia Central é o coração da cidade, com calçadão, quiosques e atividades culturais. Foto: reprodução de video
  • Entre a Rua Alexandre Guilherme Figueredo e o Rio Piçarras, a Praia da Barra do Rio Piçarras encanta pela paisagem fluvial e marinha, sendo ponto de encontro de pescadores e turistas.
    Entre a Rua Alexandre Guilherme Figueredo e o Rio Piçarras, a Praia da Barra do Rio Piçarras encanta pela paisagem fluvial e marinha, sendo ponto de encontro de pescadores e turistas. Foto: reprodução/ portal municipal
  • Todas as quatro praias de Balneário Piçarras estão devidamente certificadas para a temporada 2025/2026, mantendo, portanto, um histórico de excelência desde 2018.
    Todas as quatro praias de Balneário Piçarras estão devidamente certificadas para a temporada 2025/2026, mantendo, portanto, um histórico de excelência desde 2018. Foto: reprodução/ tripadviser
  • A cidade investe em educação ambiental, coleta seletiva, acessibilidade e preservação da fauna e flora costeira, cumprindo todos os requisitos do selo.
    A cidade investe em educação ambiental, coleta seletiva, acessibilidade e preservação da fauna e flora costeira, cumprindo todos os requisitos do selo. Foto: reprodução/ instagram/ imp balneario piçarras
  • Monitoramentos constantes garantem que as águas das praias estejam sempre próprias para banho, com índices de balneabilidade entre os melhores do país.
    Monitoramentos constantes garantem que as águas das praias estejam sempre próprias para banho, com índices de balneabilidade entre os melhores do país. Foto: reprodução
  • As praias contam com postos de guarda-vidas, sinalização adequada, rampas de acesso e estrutura para pessoas com deficiência, promovendo inclusão.
    As praias contam com postos de guarda-vidas, sinalização adequada, rampas de acesso e estrutura para pessoas com deficiência, promovendo inclusão. Foto: reprodução/ tripadviser
  • A orla é mantida com rigor, com equipes dedicadas à limpeza diária, controle de resíduos e manutenção de equipamentos públicos.
    A orla é mantida com rigor, com equipes dedicadas à limpeza diária, controle de resíduos e manutenção de equipamentos públicos. Foto: reprodução/ instagram/ imp balneario piçarras
  • Balneário Piçarras é exemplo de como o turismo pode coexistir com a preservação ambiental, atraindo visitantes conscientes e engajados.
    Balneário Piçarras é exemplo de como o turismo pode coexistir com a preservação ambiental, atraindo visitantes conscientes e engajados. Foto: reprodução/ facebook/ balneario piçarras turismo
  • As praias oferecem opções para surfe, stand-up paddle, caminhadas e eventos esportivos, sempre respeitando os limites ecológicos.
    As praias oferecem opções para surfe, stand-up paddle, caminhadas e eventos esportivos, sempre respeitando os limites ecológicos. Foto: reprodução/ facebook/ balneario piçarras turismo
  • A cidade protege espécies marinhas e costeiras, com ações de monitoramento e educação ambiental voltadas à comunidade e aos turistas.
    A cidade protege espécies marinhas e costeiras, com ações de monitoramento e educação ambiental voltadas à comunidade e aos turistas. Foto: Wikimedia Commons
  • Hotéis, pousadas, restaurantes e comércio local se alinham ao padrão de qualidade exigido pelo selo, oferecendo conforto sem agredir o meio ambiente.
    Hotéis, pousadas, restaurantes e comércio local se alinham ao padrão de qualidade exigido pelo selo, oferecendo conforto sem agredir o meio ambiente. Foto: reprodução/ tripadviser
  • O feito de Balneário Piçarras ganhou destaque na mídia e nas redes sociais, consolidando a cidade como destino turístico de excelência.
    O feito de Balneário Piçarras ganhou destaque na mídia e nas redes sociais, consolidando a cidade como destino turístico de excelência. Foto: reprodução/ instagram/ imp balneario piçarras
  • Desse modo, o Brasil terá 60 destinos com Bandeira Azul na temporada 2025/2026, reafirmando sua liderança na América do Sul em turismo sustentável.
    Desse modo, o Brasil terá 60 destinos com Bandeira Azul na temporada 2025/2026, reafirmando sua liderança na América do Sul em turismo sustentável. Foto: bandeira azul/ divulgação
  • O litoral de São Paulo, aliás, foi contemplado com quatro praias ou marinas certificadas, mostrando que o estado também avança na pauta ambiental.
    O litoral de São Paulo, aliás, foi contemplado com quatro praias ou marinas certificadas, mostrando que o estado também avança na pauta ambiental. Foto: bandeira azul/ divulgação
  • Balneário Piçarras é parada obrigatória para quem busca praias limpas, seguras e sustentáveis — um verdadeiro paraíso ecológico no Sul do Brasil.
    Balneário Piçarras é parada obrigatória para quem busca praias limpas, seguras e sustentáveis — um verdadeiro paraíso ecológico no Sul do Brasil. Foto: reprodução/ tripadviser
  • Com a orla 100% certificada, Balneário Piçarras entra para a história do turismo brasileiro. Um exemplo de que é possível unir beleza natural, responsabilidade e excelência.
    Com a orla 100% certificada, Balneário Piçarras entra para a história do turismo brasileiro. Um exemplo de que é possível unir beleza natural, responsabilidade e excelência. Foto: reprodução/ prefeitura de balneário piçarras
