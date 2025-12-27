Assine
Souks: mercados que enchem os olhos de turistas pelo mundo

  • Estes, por sua vez, são mercados tradicionais árabes que funcionam como centros sociais, culturais e comerciais, atraindo turistas com sua atmosfera vibrante e produtos autênticos.
  • Khan el-Khalili – Cairo, Egito: Fundado no século 14, é um dos souks mais antigos do mundo, famoso por suas joias, especiarias e cafés históricos.
  • Grand Bazaar – Istambul, Turquia: Com mais de 4 mil lojas em 61 ruas cobertas, é um dos maiores mercados do planeta, atraindo milhões de visitantes por ano.
  • Souq Waqif – Doha, Catar: Restaurado para preservar sua arquitetura tradicional, oferece especiarias, tecidos, falcões e cafés em um ambiente animado.
  • Muttrah Souq – Mascate, Omã: Localizado à beira-mar, é conhecido por seus corredores estreitos e produtos típicos como incensos e prata omanita.
  • Jemaa el-Fnaa – Marrakech, Marrocos: Mais que um souk, é uma praça viva com encantadores de serpentes, músicos e barracas de comida, cercada por mercados.
  • Souk Al-Mubarakiya – Kuwait City, Kuwait: Um dos mais antigos do país, mistura tradição e modernidade com lojas de perfumes, roupas e cafés locais.
  • Souk El Had – Agadir, Marrocos: Um dos maiores do norte da África, com mais de 3 mil lojas que vendem desde frutas até móveis artesanais.
  • Souk Madinat Jumeirah – Dubai, Emirados Árabes: Inspirado nos antigos souks, combina luxo e tradição com lojas modernas e vistas para o Burj Al Arab.
  • Souk Al Bahar – Dubai, Emirados Árabes: Localizado ao lado do Dubai Mall, oferece arte islâmica, joias e restaurantes com vista para a fonte dançante.
  • Souk Al Arsa – Sharjah, Emirados Árabes: Um dos mais antigos da região, preserva o charme dos mercados beduínos com tapetes, antiguidades e doces árabes.
  • Souk Jara – Amã, Jordânia: Aberto aos sábados, é um mercado sazonal com artesanato, música ao vivo e comidas típicas jordanianas.
  • Souk Al Zal – Riad, Arábia Saudita: Especializado em tapetes e antiguidades, é um dos mais tradicionais da capital saudita.
  • Souk Al-Madina – Aleppo, Síria: Antes da guerra, era um dos maiores souks cobertos do mundo, com arquitetura otomana e produtos sírios.
  Souk Al-Hamidiyah – Damasco, Síria: Um dos mais antigos da cidade, com lojas de tecidos, doces e lembranças, situado perto da Mesquita Omíada.
  • Souk Al-Attarine – Fès, Marrocos: Famoso por seus perfumes e especiarias, é um exemplo da riqueza sensorial dos souks marroquinos.
  • Souk Al-Trouk – Trípoli, Líbia: Fundado por otomanos, é conhecido por seus produtos de couro e arquitetura islâmica preservada.
  • Souk Al-Abyad – Cartago, Tunísia: Pequeno, mas charmoso. Oferece cerâmicas, tecidos e especiarias em meio a ruínas históricas.
  • Souk Al-Maghreb – Nouakchott, Mauritânia: Reflete a cultura do Sahel com produtos locais como tâmaras, couro e turbantes coloridos.
  • Souk Al-Ahbas – Casablanca, Marrocos: Popular entre locais, vende roupas, utensílios e eletrônicos em meio ao caos típico dos souks urbanos.
  • Souk Al-Fustat – Cairo, Egito: Próximo à Igreja Suspensa, é voltado ao artesanato egípcio, com cerâmica, vidro e papiros.
  • Souk Al-Qaysariyah – Al-Hofuf, Arábia Saudita: Um dos mais antigos do país, com arquitetura tradicional e produtos como tâmaras e perfumes.
  • Souk Al-Ain – Abu Dhabi, Emirados Árabes: Mistura tradição e modernidade, com lojas de ouro, tecidos e cafés em ambiente climatizado.
  • Dos aromas exóticos às cores vibrantes, os souks revelam a alma de cada destino. Que essa jornada inspire sua próxima viagem — ou ao menos desperte ainda mais sua curiosidade pelo mundo árabe.
