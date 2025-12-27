Galeria
Pesquisadores se esforçam para proteger ave ameaçada na Serra da Canastra
Trata-se do pato-mergulhão, que reapareceu na região no fim dos anos 1990 após décadas sem registros. Foto: Reprodução do Flickr Hector Bottai
Desde então, a espécie passou a ser monitorada por pesquisadores e ambientalistas do Projeto Ecomergus, da BluestOne. Foto: Reprodução do Flickr Hector Bottai
A iniciativa é parte dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). Foto: ONU / Wikimedia Commons
Na prática, três machos da espécie foram equipados com transmissores via satélite movidos a energia solar (apelidados de "mochilas". Foto: Divulgação
Esses dispositivos, testados e fornecidos pelo Zooparque Itatiba, permitem rastrear os deslocamentos das aves remotamente, sem interferir em seu comportamento natural. Foto: Reprodução de vídeo Divulgação
Durante uma expedição no Parque Nacional da Serra da Canastra, a equipe de pesquisa conseguiu localizar e registrar uma família de sete patos-mergulhões, incluindo filhotes. Foto: Reprodução de vídeo Divulgação
Este registro é crucial, pois, pela primeira vez, será possível mapear o destino dos jovens após se separarem dos pais. Foto: Reprodução de vídeo Divulgação
A presença do pato-mergulhão, que depende de rios limpos e conservados, serve como um indicador da saúde ambiental do Cerrado e de suas nascentes. Foto: Reprodução de vídeo Divulgação
O pato-mergulhão é uma ave aquática endêmica do Brasil, pertencente à família Anatidae. Sua dieta é piscívora, baseada em pequenos peixes, larvas de insetos e outros organismos aquáticos. Foto: Reprodução de vídeo Divulgação
A espécie sofreu forte declínio por causa da degradação de rios, represamento, poluição e turismo desordenado. Foto: Reprodução de vídeo Divulgação
A Serra da Canastra é um dos mais importantes patrimônios naturais do Brasil. A região abriga o Parque Nacional da Serra da Canastra, criado em 1972. Foto: Reprodução de vídeo Divulgação
Seu principal atrativo é a nascente histórica do Rio São Francisco, o "Velho Chico", situada no município de São Roque de Minas. Foto: Catherine sophie/Wikimédia Commons
Além disso, a Serra é famosa pela imponente Cachoeira Casca d'Anta, a primeira grande queda do rio, com cerca de 186 metros de altura. Foto: Wikimedia Commons/Gustavo Couto
A paisagem da Serra da Canastra inclui chapadões, cânions, paredões rochosos e extensos campos rupestres, formando um cenário deslumbrante. Foto: Reprodução de vídeo Divulgação
A região é conhecida por sua rica biodiversidade, com espécies emblemáticas como o lobo-guará e o tamanduá-bandeira. Foto: Kev/Pixabay
Também é celebre pela sua cultura rural e pela produção do autêntico Queijo Canastra, iguaria mineira reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro. Foto: Flickr - Marcelo Costa
O acesso ao parque e às atrações é feito majoritariamente por estradas de terra, sendo o uso de veículos 4x4 frequentemente recomendado, especialmente na época das chuvas, que vai de outubro a abril. Foto: Fabianni Luiz Ribeiro/Wikimédia Commons