Toque especial na culinária e também na saúde: veja como usar o gengibre

O gengibre tambÃ©m pode ser consumido fresco, ralado em saladas, sopas e pratos principais, ou ainda desidratado e em pÃ³, sendo um tempero versÃ¡til na culinÃ¡ria. Outra forma comum de consumo Ã© o gengibre cristalizado, uma opÃ§Ã£o adocicada que pode ser utilizada como petisco ou ingrediente de sobremesas. Foto: Imagem de Silvia por Pixabay