Xania Monet: saiba quem é a artista gerada por IA que fechou um contrato milionário com uma gravadora
Chamada de Xania Monet, a "artista" é uma invenção da compositora norte-americana Telisha Nikki Jones. Foto: Reprodução @xania_monet
Nikki uniu suas composições pessoais à tecnologia do Suno, uma plataforma de geração musical por IA. Foto: Divulgação
Após essa "parceria criativa", Xania já acumula mais de 190 mil seguidores no Instagram e mais de 1,3 milhão de ouvintes mensais no Spotify. Foto: Reprodução @xania_monet
Esse perfil contrasta com o da Tocanna, artista brasileira também gerada por IA. Foto: Reprodução @tocannaoficial
Criada em 2024 pelo designer gráfico Gustavo Sali, Tocanna tem corpo de mulher e rosto com traços semelhantes a um tucano. Foto: Reprodução
A "diva pop" brasileira já acumula mais de 200 mil seguidores no Instagram e já se "apresentou" em eventos como Grammy e The Town, além de ter um feat com Billie Eilish. Foto: Reprodução @tocannaoficial
Em seu perfil, é possível até ver "encontros" com artistas como Anitta e Bruna Marquezine. Foto: Montagem/Reprodução @tocannaoficial
No Spotify, Tocanna já soma mais de 380 mil ouvintes mensais. E como uma boa "artista", ela também já se envolveu em polêmicas. Foto: Reprodução @tocannaoficial
O hit mais reproduzido da "cantora" é a música “São Paulo”, paródia de "Empire State of Mind", sucesso de Jay-Z e Alicia Keys. Foto: Reprodução
Em setembro, a faixa teve que ser removida das plataformas digitais por ordem do rapper, que alegou não ter sido creditado. Foto: consequenceofsound2 - Flickr
Segundo seu empresário, Romel Murphy, a solução encontrada foi dar vida a uma artista virtual para transmitir suas obras ao público.
O projeto começou a ganhar forma em julho de 2025 com o lançamento do single "It Wasn’t Love, It Was Survival". Foto: Reprodução @xania_monet
Poucas semanas depois, em 8 de agosto, chegou às plataformas o álbum de estreia "Unfolded", seguido por "Pieces Left Behind", lançado em 3 de setembro. Foto: Divulgação/Apple Music
E o projeto avança a passos largos: os preparativos para a primeira apresentação ao vivo de Xania Monet já estão em andamento. Foto: Reprodução @xania_monet
Apesar do sucesso, o caso levanta questionamentos legais, já que gravadoras processam a Suno por uso indevido de músicas no treinamento de IA. Foto: Divulgação
Além disso, o Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos não reconhece registros de obras criadas majoritariamente por inteligência artificial. Foto: Skylar Sahakian/Unsplash
