Galeria
Casa ‘inlfuencer’ com design ‘esquisito’ acumula milhares de seguidores nas redes sociais
-
Ela fica no Colorado, estado situado no oeste dos Estados Unidos e conhecido por suas paisagens montanhosas. Foto: Thomas Morse/Unsplash
-
Criada pela artista e designer Arianna Danielson, a residência segue os princípios das chamadas "Earthships", sendo construída com barro e materiais naturais. Foto: Reprodução/Instagram
-
A casa fica parcialmente enterrada e conta com uma grande fachada de vidro que permite climatização natural. Foto: Reprodução/Instagram
-
A moradia gera sua própria energia a partir do sol, vento e chuva, e regula a temperatura interna sem depender de redes públicas. Foto: Divulgação
-
-
Nas redes, a casa — que antes estava abandonada — encanta o público com sua estética acolhedora e sustentável. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Instagram
-
Segundo Arianna, a decoração valoriza o reaproveitamento e o trabalho manual, refletindo os valores da terra e da simplicidade. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
-
"[...] Quase tudo que temos em nosso lar é usado ou comprado em lojas de segunda mão. Todas as obras de arte fizemos nós mesmos, e fomos construindo esta casa peça por peça", explicou ela. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
-
-
Atualmente, a casa também está disponível para ser alugada pelo Airbnb, atraindo visitantes interessados em experiências ecológicas e autossuficientes. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
-
As estadias ajudam o casal a manter o imóvel e compartilhar seu estilo de vida sustentável. Foto: Reprodução/Instagram
-
Um aspecto que fascina os seguidores nas redes é que a casa muda de visual de acordo com as estações. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Instagram
-
-
“De vez em quando, eu movo as coisas de lugar, principalmente de acordo com a estação. Por ser uma casa passiva com captação solar, a luz muda constantemente ao longo do ano", explicou. Foto: Reprodução/Instagram
-
Arianna e seu parceiro não precisam fazer nada para o funcionamento sustentável da casa, pois tudo é automatizado. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Instagram
-
A única preocupação dos donos é diminuir o uso de aparelhos como máquina de lavar, secadora e lava-louças. Foto: Reprodução/Instagram
-
-
Eles decidiram reformar a casa porque ela estava abandonada por meses e em um estado avançado de deterioração. Foto: Reprodução/Instagram
-
"É uma moradia que exige muito cuidado, e investimos imenso trabalho nesses últimos anos para levá-la ao estado em que se encontra agora”, relembrou. Foto: Reprodução/Instagram
-
A designer afirma que muitas pessoas descobriram o conceito de Earthship através de suas publicações. Foto: Reprodução/Instagram
-
-
Pessoas que alugaram a casa pelo Airbnb já realizaram aniversários e até casamentos no local. Foto: Reprodução/Instagram
-
"Temos um livro de visitas e leio todas as histórias. Compartilhar esta casa com outros se tornou uma das maiores alegrias inesperadas da minha vida”, ressaltou Arianna. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Instagram