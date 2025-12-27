Galeria
Parque na China impressiona com paisagem multicor
-
O parque fica localizado perto da cidade de Zhangye, na província de Gansu. Foto: Pieceofmetalwork/Wikimédia Commons
-
O local é mundialmente famoso por suas montanhas coloridas que parecem ter sido desenhadas à mão. Foto: Flickr/Tommy Adey
-
As camadas de rochas sedimentares variam entre tons vibrantes de vermelho, laranja, amarelo, verde e azul, resultado da oxidação de minerais como ferro e outros depósitos. Foto: eltonjohn1973/Pixabay
-
Essa aparência espetacular é resultado de um processo geológico de mais de 24 milhões de anos, como os efeitos da erosão do vento e da água. Foto: 00luvicecream/Pixabay
-
-
As formações únicas são tão surreais que muitos visitantes comparam o local a uma paisagem alienígena ou a uma tela expressionista. Foto: Terry Wu/Wikimédia Commons
-
O parque cobre uma área de cerca de 510 km² e foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO em 2010 como parte das “Formações Danxia da China”. Foto: billbtbillb/Pixabay
-
O termo Danxia refere-se a um tipo específico de relevo geológico formado por rochas sedimentares avermelhadas, muito comum em algumas partes da China. Foto: chuxizjh/Pixabay
-
-
Mais especificamente, a aparência das montanhas é o produto de depósitos de arenito e outros minerais, comprimidos e elevados pela mesma atividade das placas tectônicas que formaram os Himalaias. Foto: Kang-Rui LENG/Pixabay
-
A visita ao local é feita por passarelas e plataformas de observação, estrategicamente posicionadas para garantir vistas panorâmicas. Foto: Flickr/Tommy Adey
-
Os melhores horários para visitar são ao nascer e pôr do sol, quando as cores ganham ainda mais intensidade. Foto: Flickr/Ivan Lau
-
-
Além do seu valor estético e turístico, o Parque Zhangyeé de grande importância científica, pois fornece informações sobre o processo de formação da crosta terrestre ao longo de milhões de anos. Foto: Kang-Rui LENG/Pixabay
-
Além de turistas, o local atrai geólogos, fotógrafos e estudiosos da natureza, sendo também um símbolo do potencial turístico da província de Gansu. Foto: -Imagem de Kang-Rui LENG por Pixabay
-
A província de Gansu, onde o parque está situado, é uma região de grande importância histórica e geográfica na China. Foto: Sigismund von Dobschütz/Wikimédia Commons
-
-
Localizada ao longo do antigo caminho da Rota da Seda, Gansu foi, por milênios, um elo vital entre regiões do interior da China com a Ásia Central. Foto: Domínio Público
-
Sua capital Ã© Lanzhou, uma cidade industrial com mais de 4 milhÃµes de habitantes. Foto: Wikimedia Commons/Pieceofmetalwork
-
Outras cidades como Dunhuang abrigam tesouros arqueolÃ³gicos, como os Templos dos Mil Budas e as Grutas de Mogao, famosas por seus afrescos e esculturas budistas. Foto: Wikimedia Commons/ Zhangzhugang
-
-
O Forte Jiayuguan, primeira fortaleza de fronteira no extremo oeste da Grande Muralha da dinastia Ming, é outro local histórico impressionante. Foto: Wikimedia Commons/?????
-
A provÃncia tambÃ©m Ã© conhecida por sua multiculturalidade, com influÃªncias tibetanas, mongÃ³is e muÃ§ulmanas, refletidas na culinÃ¡ria e nas tradiÃ§Ãµes locais. Foto: Laika ac/WikimÃ©dia Commons
-
Apesar de enfrentar desafios como a aridez e a desertificação, Gansu ainda preserva belezas naturais e históricas que atraem viajantes do mundo todo. Foto: SZhangzhugang /Wikimédia Commons
-