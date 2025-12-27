Animais
Morcego que não era visto há cinco décadas é encontrado por pesquisadores
-
Este morcego raro é nativo da região do Deserto de Karakum, que se estende pelas fronteiras do Turcomenistão, Cazaquistão e Uzbequistão. Foto: Wikimedia Commons/flydime
-
Posteriormente, um macho foi encontrado em uma caverna a quase 90 quilômetros do primeiro registro. Foto: Beverly Mixon/Pixabay
-
Com a redescoberta, o Museu de História Natural de Berlim divulgou que planeja aprofundar as pesquisas sobre os morcegos da Ásia Central. Foto: Wikimedia Commons/Jörg Zägel
-
Além disso, o governo do Turcomenistão estuda criar uma grande área de proteção ambiental para preservar essa e outras espécies locais. Foto: Wikimedia Commons/Bjørn Christian Tørrissen
-
-
Assim como o morcego-orelhudo-turcomano, há outras espécies raras de morcego que despertam o interesse da ciência; veja algumas! Foto: paislie/Pixabay
-
Morcego-fantasma â?? Natural do norte da AustrÃ¡lia, essa espÃ©cie Ã© conhecida por sua capacidade de caÃ§a silenciosa e pela dificuldade de ser visto em seu habitat. Foto: Wikimedia Commons/Chiroptera09
-
Histiotus alienus – Depois de ficar mais de um século desaparecido, esse morcego endêmico do sul do Brasil voltou a ser registrada por pesquisadores brasileiros em 2018. Foto: Vinícius C. Cláudio/Fiocruz/Promasto
-
-
Morcego-dourado-filipino – Embora seja um dos maiores morcegos do mundo, com uma envergadura que pode chegar a 1,7 metro, é considerado raro e está ameaçado de extinção devido à caça. Foto: iNaturalist – Cheongweei Gan
-
Apesar do tamanho assustador, esse morcego é considerado inofensivo a seres humanos e se alimenta basicamente de frutas e algumas folhas. Foto: Wikimedia Commons/Luke Marcos Imbong
-
Além da envergadura, o morcego-dourado-filipino tem outras características fascinantes: ele é capaz de voar a até 1.100 metros de altura e percorrer até 40 km no ar! Foto: Wikimedia Commons/Luke Marcos Imbong
-