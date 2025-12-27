Assine
Empresária iraniana é uma das raríssimas mulheres que chegaram ao topo da indústria musical

Redação Flipar
  • Golnar Khosrowshahi negociou para adquirir a maior parte dos direitos musicais do espólio de Miles Davis, considerado um dos mais influentes músicos do século 20.
  • Khosrowshahi é fundadora e CEO da Reservoir Media, uma das principais empresas independentes de gestão de direitos musicais.
  • Ela ganhou notoriedade por ser uma das raríssimas mulheres que chegaram ao topo da indústria musical.
  • Seu acordo pelos direitos musicais do espólio de Davis inclui 90% das suas composições e receitas, além da gestão de nome e imagem do lendário jazzista.
  • Esse negÃ³cio se soma a outros movimentos estratÃ©gicos da Reservoir, que jÃ¡ controla os catÃ¡logos de outros artistas icÃŽnicos.
  • Joni Mitchell, Snoop Dogg, Sheryl Crow, The Isley Brothers e o saxofonista Sonny Rollins são alguns dos artistas que têm suas obras gerenciadas pela empresa de Khosrowshahi.
  • Nascida no Irã em 1971, Golnar Khosrowshahi é pianista clássica com MBA pela Columbia Business School.
  • Ela entrou no mercado durante a crise digital da música, nos anos 2000, quando os catálogos eram negócios subvalorizados.
  • Hoje, sua empresa tem participações em clássicos como
  • A companhia também é dona dos selos Chrysalis e Tommy Boy, fundamentais para o gênero do hip-hop.
  • Em 2023, a Reservoir foi responsável por destravar os direitos das gravações do grupo De La Soul, permitindo que chegassem aos serviços de streaming.
  • “Ter conseguido fazer o impossível com o De La Soul foi um cartão de visitas incrível para a Reservoir”, declarou Bill Werde, diretor do programa de negócios musicais Bandier, da Universidade de Syracuse.
  • Khosrowshahi credita parte de seu sucesso ao fato de ser uma
  • “Você praticamente não vê ninguém que cresceu dentro da indústria musical e chegou à liderança sendo mulher”, disse a CEO.
  • Atualmente, Khosrowshahi é consolidada como uma das executivas mais influentes da música mundial.
  • Ela transformou a Reservoir em uma potência, capaz de fechar acordos históricos com ícones da música e garantir que legados artísticos sejam preservados e modernizados.
