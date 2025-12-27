Assine
Listening Bars: como funcionam os bares de música ativa que ‘invadiram’ o Brasil

RF
Redação Flipar
  • Esses espaços colocam a música como protagonista, criando ambientes onde o volume não compete com a conversa, mas molda a experiência sonora.
  • Inspirados nos cafés de jazz japoneses, conhecidos como jazz kissa, os listening bars oferecem ambientes cuidadosamente projetados para uma audição atenta.
  • Equipados com toca-discos, sistemas de som potentes e uma curadoria musical, esses bares se propõem a fornecer aos clientes uma experiência sensorial única.
  • A seleção musical é feita por DJs convidados ou residentes, com estilos que variam do soul ao lo-fi, passando por MPB e trilhas sonoras de cinema.
  • Ao contrário das plataformas de streaming, onde o próximo som é definido por padrões de comportamento, os listening bars valorizam o inesperado.
  • Esse conceito tem como objetivo resgatar a experiência de ouvir música sem interrupções, em um ambiente que estimula a atenção plena.
  • Em São Paulo, locais como Domo Bar, Matiz e Conselheiro têm se destacado como representantes dessa tendência.
  • O Rio de Janeiro também ganhou estabelecimentos do tipo, onde a protagonista é a música.
  • O formato passou a ter espaço em locais como o Alba Castrobar, no bairro de Botafogo, e o Áriz, no Leblon.
  • Os listenings bars contam com iluminação suave, mobiliário confortável e paredes que absorvem o som.
  • Dessa forma, esses espaços oferecem um refúgio estético e sensorial em um cotidiano saturado de estímulos digitais.
  • Para a Geração Z - pessoas nascidas a partir de meados dos anos 1990 -, acostumada ao consumo rápido e individualizado de conteúdo, os listening bars representam uma oportunidade de reconectar-se com a música de forma mais profunda e coletiva.
  • Os listening bars não são apenas bares; são templos da escuta ativa, onde a música é vivida e sentida, convidando todos a desacelerar e apreciar o som em sua forma mais pura.
  • No entanto, eles não seguem rigorosamente o conceito original do Japão, que tem por regra o silêncio absoluto para a audição de jazz.
  • Mas como a clientela costuma ser formada por pessoas que buscam a experiência da audição musical, há um comportamento mais voltado para essa prática.
  • Esse bares voltados para ouvir música, em vez de socializar, estão presentes em algumas metrópoles de outros continentes.
  • Em Londres, por exemplo, o Spiritland oferece essa experiência desde 2016 com curadoria do DJ Josh Wilson.
  • Outros exemplos são o Dante’s Hi-Fi, em Miami, o Tokio Music Bar, na Cidade do México, o Public Records, em Nova York, e o Rhinoçéros, em Berlim.
  • O fenômeno, que no Brasil tem sido abraçado especialmente pela Geração Z, mostra que em um mundo hiperconectado e de múltiplos ruídos há também espaço para experiências assim.
