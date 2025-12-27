Animais
Cadela memoriza mais de 200 palavras e entra na seleção de animais ‘geniais’
Gaia, que vive em Londres com seus tutores Isabella Ruiz e Raphael Ballet, possui uma habilidade rara de aprender e reconhecer nomes de objetos. Foto: reprodução/@aosolhosdegaia
Até o dia em que esta galeria foi publicada (14/01), a cachorra tinha 215 brinquedos que ela era capaz de identificar pelo nome. Foto: arquivo pessoal
Essa capacidade vai além do adestramento convencional, pois ela também consegue ir atrás de brinquedos em outros cômodos se os donos pedirem pelo nome. Foto: reprodução/tv record
Além disso, Gaia ainda sabe selecionar novos brinquedos por exclusão. Ou seja, a cadela consegue entender e pegar um objeto novo, mesmo se ele estiver em meio a outros que ela já conhecia. Foto: reprodução/@aosolhosdegaia
Suas habilidades têm sido testadas e documentadas por pesquisadores, destacando-se como um exemplo notável de cognição canina. Foto: reprodução/@aosolhosdegaia
A border collie foi adotada por Isabella e Raphael em São Paulo, e demonstrou desde filhote uma grande facilidade para aprender. Foto: reprodução/tv record
Com menos de um ano, ela já reconhecia os nomes de três brinquedos, algo que chamou a atenção de sua adestradora, Carolina Jardim. Foto: reprodução/@aosolhosdegaia
"Até mesmo para um border collie, que é uma raça com muita disposição para aprender, ela mostrou uma facilidade fora do comum de memória", explicou a adestradora. Foto: Montagem/reprodução @aosolhosdegaia
Em 2020, ao descobrir uma pesquisa internacional sobre cães com habilidades extraordinárias para identificar objetos, Carolina indicou Gaia, acreditando no potencial da cachorrinha. Foto: reprodução/@aosolhosdegaia
Os tutores realizaram testes caseiros, nos quais Gaia impressionou ao identificar corretamente cerca de 20 brinquedos, mesmo sem treinamento específico. Foto: reprodução/tv record
Posteriormente, a pesquisadora Claudia Fugazza, especialista em etologia, visitou Gaia no Brasil para testes mais desafiadores, como buscar brinquedos no escuro e identificar objetos desconhecidos. Foto: reprodução/@aosolhosdegaia
"Foi incrível vê-la em ação e o quão rápido ela aprendia. Fiquei particularmente surpresa quando vi como ela excluía objetos que já conhecia ao ouvir o nome de um brinquedo desconhecido", contou a pesquisadora. Foto: reprodução/@aosolhosdegaia
Em 2020, Gaia tornou-se a primeira cachorra brasileira identificada como "gifted word learner dog" ("cachorro com talento de aprender palavras", em português), juntando-se a outros cinco cães já certificados. Foto: reprodução/@aosolhosdegaia
Durante a pandemia, o "Genius Dog Challenge", transmitido no YouTube, testou esses cães em dois desafios: aprender os nomes de 6 brinquedos em uma semana e, posteriormente, de 12. Gaia acertou todos os objetos. Foto: reprodução/@aosolhosdegaia
Dois anos após o desafio, testes de memória mostraram que a maioria dos cães lembrava dos brinquedos, mesmo sem contato nesse período. Foto: reprodução/@aosolhosdegaia
"Pedimos aos donos de cachorros para esconder os brinquedos por dois anos para fazer um teste de memória. E ficamos impressionados em ver que a maioria dos cachorros lembrava de uma grande parte dos objetos", contou Fugazza. Foto: reprodução/@aosolhosdegaia
Na ocasião, Gaia lembrou de 9 dos 12 objetos, confirmando sua habilidade cognitiva excepcional. Foto: reprodução/@aosolhosdegaia
Originária da região fronteiriça entre a Escócia e a Inglaterra, a raça canina border collie é reconhecida como uma das raças mais inteligentes e habilidosas do mundo. Foto: Hanna por Pixabay
Border collies sÃ£o muito utilizados no pastoreio de ovelhas, devido Ã sua energia, agilidade e habilidade de trabalhar sob comandos. Foto: wikimedia commons jeannoelkern
