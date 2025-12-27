Estilo de Vida
Veja uma lista de bons motivos para incluir mamão na dieta
Além de ser facilmente encontrado em feiras e supermercados, o mamão tem presença garantida no café da manhã de muitas famílias, tanto pela praticidade de consumo quanto pelos seus benefícios à saúde.
Com uma composição rica em fibras, vitaminas e compostos bioativos, essa fruta se tornou uma importante aliada na manutenção de uma alimentação equilibrada e funcional. Vamos saber mais de seus benefícios?
Do ponto de vista nutricional, o mamão se destaca pela alta concentração de vitamina C, vitamina A, betacaroteno, licopeno e fibras alimentares. Esses nutrientes são reconhecidos por suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e imunomoduladoras.
Isso significa que ajudam o organismo a combater processos inflamatórios, fortalecer o sistema imunológico e neutralizar a ação dos radicais livres, contribuindo para a prevenção de doenças crônicas e o envelhecimento precoce.
Existem dois principais tipos de mamão disponíveis no mercado: o mamão papaia e o mamão formosa. O primeiro é menor, mais adocicado e bastante utilizado em porções individuais, enquanto o segundo tem porte maior, casca mais firme e polpa igualmente nutritiva.
Ambos podem ser consumidos ao natural ou em receitas variadas como sucos, vitaminas, doces, saladas e até mesmo em pratos salgados. Além da polpa, as sementes do mamão também têm utilidade na alimentação, sendo consumidas com moderação em iogurtes e saladas.
Um dos benefícios mais conhecidos é a sua ação no sistema digestivo. Por conter enzimas como a papaína, o mamão auxilia na digestão de proteínas, agindo de forma semelhante ao suco gástrico. Essa enzima é encontrada em maior quantidade no mamão verde.
Além disso, as fibras insolúveis encontradas no mamão ajudam a aumentar o volume das fezes e estimulam os movimentos do intestino, combatendo a prisão de ventre de forma natural.
O consumo regular de mamão também pode auxiliar na redução dos níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue. Suas fibras diminuem a absorção de gorduras durante a digestão, enquanto os antioxidantes, como a vitamina A, ajudam a evitar a oxidação das células de gordura.
Esses mecanismos em conjunto reduzem o risco de doenças cardiovasculares. Outro ponto positivo é a proteção à saúde ocular. Afinal, o mamão é fonte de luteína e zeaxantina, que ajudam a prevenir problemas como a degeneração macular relacionada à idade e a catarata.
Esses compostos atuam como filtros naturais da luz e ajudam a manter a integridade dos tecidos dos olhos ao longo do tempo. Por ser uma fruta de baixo teor calórico e rica em fibras, o mamão também pode ser um aliado no controle do peso corporal.
As fibras aumentam o tempo de digestão e promovem uma sensação prolongada de saciedade, o que pode reduzir o consumo excessivo de alimentos ao longo do dia. Além disso, seu sabor adocicado naturalmente pode substituir sobremesas mais calóricas em algumas refeições.
A presença de vitamina C em altas quantidades torna o mamão uma fruta importante para o fortalecimento do sistema imunológico. Essa vitamina participa ativamente da produção de glóbulos brancos e na resposta inflamatória do organismo.
Também é essencial para a formação do colágeno, proteína fundamental para a elasticidade da pele, cicatrização de feridas e firmeza dos tecidos.
Associada ao betacaroteno e à vitamina A, a vitamina C também contribui para manter a pele jovem, protegida contra os danos causados pelos raios solares e com menor propensão ao surgimento de rugas e flacidez.
O mamão também apresenta benefícios no controle da glicemia. As fibras atuam diminuindo a velocidade de absorção dos açúcares dos alimentos, contribuindo para o equilíbrio dos níveis de glicose no sangue. Bom para quem tem diabetes, desde que numa dieta controlada.
As sementes do mamão, por sua vez, contêm isotiocianato de benzila, um composto bioativo com ação anti-helmíntica que auxilia no combate a vermes intestinais.
Essas sementes também são ricas em fibras, ampliando ainda mais os efeitos benéficos da fruta para o sistema digestivo. O consumo das sementes deve ser feito de forma moderada e pode ser incluído em pequenas quantidades em receitas como iogurtes e sucos.
O mamão ainda atua no combate à anemia por melhorar a absorção de ferro dos alimentos, graças à vitamina C. Também favorece a circulação sanguínea e o controle da pressão arterial.
Com tantos benefícios e uma versatilidade impressionante, o mamão continua sendo uma escolha nutritiva e prática para o dia a dia. Consumido sozinho ou como parte de outras receitas, é uma fruta que alia sabor e saúde, mantendo sua importância nas mesas brasileiras.