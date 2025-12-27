Cavernas do Peruaçu: o primeiro sítio natural de Minas em lista da UNESCO

O parque está aberto de segunda a domingo, das 8h às 18h. Nas visitas, que precisam ser feitas com antecipação, é essencial o uso de calçados fechados, roupas longas, chapéu, protetor solar, repelente e água. Ele está em área endêmica de mosquito palha, transmissor da leishmaniose. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo