Estilo de Vida
Cidade pacata no interior do Rio atrai quem busca tranquilidade e natureza
Engenheiro Paulo de Frontin é um município brasileiro da região Centro-Sul Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, que nasceu de um entreposto comercial com Minas Gerais, que o transformou, inicialmente, na Vila de Rodeio. Foto: - Domínio público/Wikimédia Commons
A região que hoje compreende Engenheiro Paulo de Frontin era habitada por índios Tamoios e posteriormente se tornou um ponto de parada para o gado. Foto: Divulgação
Dessa forma, a povoação floresceu no fim do século XIX com a construção da Estrada de Ferro Dom Pedro II, que passou a cortar a vila. Foto: Reprodução do Flickr Arquivo Nacional do Brasil
Mais tarde, em 1943, passou a chamar-se Soledade de Rodeio, e, três anos depois, Engenheiro Paulo de Frontin. Foi uma homenagem ao responsável pela duplicação da linha férrea, especialmente pelo Túnel 12 ou "Túnel Grande". Foto: Reprodução do Flickr Arquivo Nacional do Brasil
Entre outras obras do engenheiro, destaca-se a de abastecimento de água que, realizada em apenas seis dias, salvou a cidade do Rio de Janeiro de uma grande seca. Ela contou com a participação do também engenheiro Raimundo Teixeira Belfort Roxo. Foto: Reprodução do Youtube Canal De fora em Juiz de Fora
A transposição da Serra do Mar exigiu a construção de uma série de 13 túneis pela Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II. Inaugurado em 1865, o Túnel Grande tem 2236 metros e liga Paulo de Frontin a Mendes. Foto: divulgação
Engenheiro Paulo de Frontin se situa às margens de uma ferrovia, a Linha do Centro da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil. Por lá, no trecho de subida pela Serra do Mar, é possível apreciar uma bela vista da região do Vale do Café. Foto: Domínio público/Wikimédia Commons
Criada oficialmente em 1963, a cidade tem pouco mais de 14 mil habitantes e ostenta o título de Cidade Verde desde 1995. Ela, então é conhecida pelo seu ritmo pacato, clima ameno e matas preservadas da Serra do Mar. Foto: Reprodução do Flickr Scofano
Este apelido é fruto da cobertura vegetal preservada, que alcança 56,4% de Mata Atlântica. A cidade, então, se insere em um corredor ecológico que conecta o Parque Estadual da Serra do Tinguá à Serra da Bocaina, que abriga biodiversidade única. Foto: Reprodução do Youtube Canal De fora em Juiz de Fora
Destaca-se pelo cotidiano marcado pelo clima ameno, pelas matas preservadas da Serra do Mar e pela sensação de refúgio contra a pressa urbana. Foto: Reprodução do Youtube Canal De fora em Juiz de Fora
Suas principais características incluem um turismo rural ativo focado em sua beleza natural e história, a presença de centros de bem-estar e uma economia voltada para a agricultura e pecuária. Além de um baixo índice de violência, que contribui para a qualidade de vida da população. Foto: Reprodução do Youtube Canal De fora em Juiz de Fora
A economia local é baseada na agricultura e pecuária, com destaque para a produção de leite e o cultivo de café, feijão e milho. O município está dividido em dois distritos: Sacra Família do Tinguá e Morro Azul. Foto: Domínio público/Wikimédia Commons
Entre as paisagens do local, incluem cachoeiras, picos e trilhas que permitem avistar animais silvestres em seu habitat natural. Foto: Reprodução do Youtube Canal De fora em Juiz de Fora
Além disso, o clima tropical de altitude mantém temperaturas agradáveis e chuvas regulares, o que torna o ambiente ainda mais propício à vida. Foto: Reprodução do Youtube Canal De fora em Juiz de Fora
A cidade é ideal para quem busca descanso e natureza. Entre os destaques, está o famoso cachoeirão, que seria duas quedas d’água de 30 metros em meio à Mata Atlântica. Foto: Reprodução de Facebook Guia do Interior
Outro local que traz essa características de clima ameno e pacato é o Pico do Lírio. Um mirante de 600 m², que permite avistar, em noites límpidas, até o Cristo Redentor. Foto: divulgação
É uma montanha utilizada pelos amantes do radioamadorismo para a realização de contestes. Funciona neste local uma estação repetidora de radioamadores, com links excepcionais alcançando algumas cidades em São Paulo e Espirito Santo. Foto: Reprodução do Youtube Canal De fora em Juiz de Fora
A feirinha de artesanato e produtos locais ocorre mensalmente e reúne mel, quitutes, artesanato e até cerveja artesanal. Foto: Reprodução do Flickr Rio+3 Banco de Imagens
O Lago Azul tem área de 40 mil metros quadrados e é um dos melhores lugares para pesca da cidade. Lá podem se encontrar espécies como acará, lambari, traíra e bagre. O espelho d'água é cercado por matas com trilhas para passeios. Foto: divulgação
A Estação Ferroviária foi inaugurada pela família imperial no dia 12 de julho de 1863, construída no modelo das gares inglesas. Inicialmente, a estação se chamava de "Rodeio", tendo recebido na década de 1920 o nome Paulo de Frontin. Foto: Divulgação
Um dos patrimônios da arquitetura da região, a Igreja de Nossa Senhora da Soledade, construída em 1868, atrai muitos turistas. Foto: divulgação
Datada de 1715 esta igreja, localizada em Sacra Família do Tinguá, é conhecida como a mais antiga da região, perfeita para os amantes da Natureza, já que é rodeada por belos trechos de Mata Atlântica original. Foto: Divulgação
Uaná Etê é um jardim ecológico e centro cultural a céu aberto, que tem como missão divulgar a importância da música e da natureza. Um projeto de reflorestamento e de polinização ornamental, que já plantou mais de 100 mil mudas, para proteger abelhas e pássaros. Foto: Divulgação
Uma das pioneiras na cultura do café no Vale do Paraíba, a Fazenda das Palmas surgiu entre o final do século XVIII e início do XIX. Foto: Divulgação