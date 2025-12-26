Assine
Maringá chama a atenção pela limpeza e comportamento da população

Redação Flipar
    O município, então, se destaca por manter ruas limpas, ter áreas verdes bem cuidadas e um estilo de vida coletivo voltado para a organização. Foto: O Silmarillion/Wikimédia Commons
    Dessa forma, Maringá aparece em rankings internacionais e se tornou objeto de estudo para urbanistas de vários países. Foto: Reprodução do Flickr a_fourier
    As mudanças não surgiram somente de investimentos públicos, mas também de um comportamento coletivo que se consolidou com o tempo. Foto: Divulgação
    Um dos fatores que contribuem para o sucesso de Maringá vem do seu planejamento urbano original, inspirado no conceito de “cidade-jardim”. Foto: Monocletophat123 /Wikimédia Commons
    Por lá, existem ruas largas, regiões arborizadas e bairros com distribuição equilibrada de áreas verdes que criaram uma identidade forte. Foto: Monocletophat123 /Wikimédia Commons
    Uma configuração que favorece a circulação de pessoas e facilita ações de limpeza, varrição e manutenção, o que chamou a atenção do exterior. Foto: Divulgação
    Dessa forma, o próprio desenho da cidade estimulou os moradores a manter calçadas limpas, respeitar espaços públicos e cuidar das áreas de convivência e bairros com distribuição. Os parques do Japão e do Ingá são alguns desses locais. Foto: Suely Sanches/Wikimédia Commons
    A cidade, então, desenvolveu campanhas de conscientização que se repetem ao longo dos anos. Elas buscam reforçar ideias simples como separar lixo, respeitar horários de coleta e não descartar resíduos em locais públicos. Foto: I, Sica/Wikimédia Commons
    Maringá ampliou rotas de coleta, melhorou o sistema de varrição e adotou ações de controle ambiental que reduziram o acúmulo de resíduos. Além disso, a prefeitura investiu em tecnologia para monitorar áreas críticas e em programas que reforçam o cuidado com espaços públicos. Foto: Alan Peliser/Wikimédia Commons
    Inaugurado em 30 de dezembro de 1996, o Teatro Calil Haddad é o maior do norte do Paraná. Projetado pelos arquitetos Gilmar Ferdinandi e Maria Cristina Bittencourt, possui uma completa infra estrutura que o credencia como um dos melhores do país. Foto: Luuwikii/Wikimédia Commons
    Em sua organização e trabalho evangelizador, a Catedral de Maringá conta com conselhos, agentes pastorais, pastorais, movimentos, grupos e serviços. Foto: Mario Roberto Durán Ortiz/Wikimédia Commons
    O Teatro Reviver tem 411m² construídos em madeira e sua arquitetura lembra um casarão. Conta com equipamentos de som e luz, 03 camarins e palco com 72 m². Sua capacidade é para 207 espectadores. Foto: Charherjun /Wikimédia Commons
    O Solar das Águas Quentes é um clube de águas termais de Maringá. Por lá, o visitante pode desfrutar de momentos de lazer e tranquilidade, em meio a uma linda área verde de 72 mil metros quadrados. Foto: Divulgação
    O Museu Dinâmico Interdisciplinar da Universidade Estadual de Maringá resultou do amadurecimento do Projeto de Extensão, Centro Interdisciplinar de Ciências, desenvolvido na UEM desde 1985. Foto: Divulgação
    O Parque Alfredo Werner Nyffeller é um local verdejante, que possui piquenique, um playground e uma pista de corrida ao longo do lago central. Foto: Divulgação
    O Mercadão traz um retorno ao passado e revive parte da história de Maringá. Instalado no primeiro armazém cerealista da cidade, o local preserva a memória do antigo barracão, construído em 1958 pela família Tozzo que estocava e comercializava produtos secos e molhados. Foto: Divulgação
    O principal articulador da criação e construção da Capela Santa Cruz foi o vigário pioneiro de Maringá, padre Emílio Scherer. Situada no assentamento urbano originário, a capela veio da vontade da população católica de ter um espaço para praticar sua fé. Foto: - EVERTON MEDEIROS/Wikimédia Commons
