Além de Danni Suzuki: conheça descendentes de japoneses que ganharam fama no Brasil

Jacqueline Sato : Conhecida por trabalhos na novela "Sol Nascente" e em séries como "Os Ausentes" e "Sessão de Terapia". Já fez comentários sobre as dificuldades de ser atriz quando se tem descendência asiática. Também é ativista na condição de embaixadora do Greenpeace e fundadora da House of Cats. Foto: reprodução