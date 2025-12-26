Arte e história em cada canto: 20 casas de artistas para explorar pelo mundo

Esta galeria é um convite para viajar por casas que se tornaram muito mais do que moradias: foram templos criativos, refúgios emocionais e laboratórios de genialidade. Prepare-se para conhecer 20 casas de artistas que se tornaram museus vivos, onde a arte continua pulsando, inspirando e emocionando. Foto: reprodução/tripadviser