Esculturas pitorescas pelo mundo que nunca passam despercebidas

Fantasma Negro - Lituânia - Faz parte do folclore de Klaipeda, onde, segundo a lenda, um fantasma emergiu do rio em 1595 para avisar aos guardas do castelo Memel que havia risco de falta de suprimentos. A escultura de 2,4m fica perto das ruínas do castelo. Foto: Divulgação tripadvisor.com