Galeria
Pânico: Mulher ficou presa em toboágua perto de mar congelante
O vídeo do incidente, registrado por um dos turistas, se espalhou rapidamente pelas redes sociais. Foto: Reprodução/TikTok
Muitos internautas ficaram assustados ao assistir a cena, já que a mulher estava suspensa a quase 50 metros acima do mar, projetada para fora do navio. Foto: Reprodução/TikTok
"Alguém mais está tendo um ataque de pânico assistindo a isso?", postou um usuário do TikTok. Foto: Reprodução/TikTok
Nas filmagens, é possível ver a passageira parada de costas dentro do tubo transparente. Foto: Reprodução/TikTok
Ela aparece tentando se apoiar com as mãos nas paredes do escorregador, sem conseguir se mover para frente. Foto: Reprodução/TikTok
A situação é acompanhada pela voz de alguém surpreso, que exclama: “Meu Deus, ela está literalmente presa!”. Foto: Reprodução/TikTok
De acordo com a revista People, o incidente ocorreu em um cruzeiro de sete dias pelo Alasca, na costa canadense. Foto: Divulgação/Norwegian Cruise Line
Durante o mês de setembro, a temperatura média da água do mar na costa do Alasca pode variar entre 7°C e 12°C. Foto: Caroline Ross/Unsplash
Nesse mesmo período, a região estava sendo afetada pelo furacão Erin, que chegou a ter ventos de até 260 km/h. Foto: Divulgação/NOAA
O Ocean Loops é uma atração presente em embarcações da Norwegian Cruise Line (NCL, na sigla em inglês). Foto: Dietmar Rabich/Wikimedia Commons/“Seattle (WA, USA), Pier 66, Norwegian Bliss -- 2022 -- 1794”/CC BY-SA 4.0
O escorregador, conhecido pela alta velocidade, lança os visitantes a partir de um alçapão e faz dois loops antes de desembocar em uma piscina. Foto: Reprodução
Apesar de parecer improvável, esse é não é o primeiro incidente desse tipo com o Ocean Loops. Foto: Reprodução
Em 2023, outro passageiro ficou preso ainda na primeira curva do toboágua e acabou "empurrado" de volta bruscamente, segundo reportou o Daily Mail. Foto: Reprodução
Problemas em atrações de cruzeiros vêm sendo reportados com certa frequência nos últimos meses. Foto: Wikimedia Commons/ HenSti
Em um deles, relatado pela imprensa internacional, um turista da Royal Caribbean se machucou depois que um painel de vidro de um escorregador se rompeu. Foto: Montagem/Reproduc?a?o
O acidente provocou gritos e desespero de pessoas próximas, que pediram para que a atração fosse desligada imediatamente. Foto: Montagem/Reproduc?a?o
