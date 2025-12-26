Assine
Pânico: Mulher ficou presa em toboágua perto de mar congelante

RF
Redação Flipar
  • O vídeo do incidente, registrado por um dos turistas, se espalhou rapidamente pelas redes sociais.
  • Muitos internautas ficaram assustados ao assistir a cena, já que a mulher estava suspensa a quase 50 metros acima do mar, projetada para fora do navio.
  "Alguém mais está tendo um ataque de pânico assistindo a isso?", postou um usuário do TikTok.
  • Nas filmagens, é possível ver a passageira parada de costas dentro do tubo transparente.
  • Ela aparece tentando se apoiar com as mãos nas paredes do escorregador, sem conseguir se mover para frente.
  • A situação é acompanhada pela voz de alguém surpreso, que exclama: “Meu Deus, ela está literalmente presa!”.
  • De acordo com a revista People, o incidente ocorreu em um cruzeiro de sete dias pelo Alasca, na costa canadense.
  • Durante o mês de setembro, a temperatura média da água do mar na costa do Alasca pode variar entre 7°C e 12°C.
  • Nesse mesmo período, a região estava sendo afetada pelo furacão Erin, que chegou a ter ventos de até 260 km/h.
  • O Ocean Loops é uma atração presente em embarcações da Norwegian Cruise Line (NCL, na sigla em inglês).
  • O escorregador, conhecido pela alta velocidade, lança os visitantes a partir de um alçapão e faz dois loops antes de desembocar em uma piscina.
  • Apesar de parecer improvável, esse é não é o primeiro incidente desse tipo com o Ocean Loops.
  • Em 2023, outro passageiro ficou preso ainda na primeira curva do toboágua e acabou
  • Problemas em atrações de cruzeiros vêm sendo reportados com certa frequência nos últimos meses.
  • Em um deles, relatado pela imprensa internacional, um turista da Royal Caribbean se machucou depois que um painel de vidro de um escorregador se rompeu.
  • O acidente provocou gritos e desespero de pessoas próximas, que pediram para que a atração fosse desligada imediatamente.
