Galeria
Verão chegando: bolhas infláveis trazem riscos e preocupam autoridades em áreas de lazer; veja cuidados
-
Entre as opções mais divertidas estão as bolhas infláveis gigantes, que conquistaram espaço em praias, parques e até piscinas. Foto: Divulgação/AliExpress
-
Vendidas pela internet, elas se tornaram atração garantida para crianças, que adoram deslizar sobre a água ou inventar manobras dentro das esferas transparentes. Foto: Divulgação/PhoneCazeWiz
-
Diferente de brinquedos convencionais, a bolha não pode ser aberta por dentro. Foto: Divulgação AliExpress
-
Por não possuírem abertura interna, as bolhas podem se tornar perigosas em caso de emergência, já que a pessoa não consegue sair sozinha. Foto: Divulgação/AliExpress
-
-
Em ambientes abertos, como o mar, se a bolha for levada pela correnteza, seria necessário um resgate de barco ou até de helicóptero. Foto: Reprodução/TV Globo
-
Um caso trágico ocorrido na Rússia, em 2013, chamou a atenção quando um turista desceu uma montanha de neve dentro de uma dessas bolhas. Foto: Reprodução de vídeo
-
A bolha não parou no ponto previsto e continuou rolando sem parar. O turista acabou morrendo em decorrência dos impactos. Foto: Reprodução de vídeo
-
-
Em abril de 2023, um caso envolvendo uma dessas bolhas assustou um casal na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Foto: Flickr – Arnaud Sliwa
-
Eles se divertiam, passeando dentro da bolha gigante, quando perceberam que o equipamento estava solto e poderia ser levado pela correnteza. Foto: Reprodução/TV Globo
-
O problema aconteceu porque esse tipo de bolha costuma ter uma corda, que é puxada por uma pessoa. Foto: Divulgação/PhoneCazeWiz
-
-
Porém, o homem que segurava o equipamento com o casal dentro não sabia nadar, começou a se afogar e acabou soltando a corda. Banhistas perceberam e acionaram os bombeiros. Foto: Reprodução/TV Globo
-
Um grupo de salvamento entrou na água para evitar que a bolha fosse embora e para salvar o homem responsável pelo brinquedo. Todos foram resgatados. Foto: Reprodução/TV Globo
-
Em dezembro de 2024, um menino de 8 anos foi resgatado após ficar à deriva no mar dentro de uma bolha inflável em Ubatuba, São Paulo, próximo à Praia do Lázaro. Foto: Montagem/Reproduc?a?o
-
-
Um marinheiro que passeava de lancha com a família avistou a criança e ajudou no socorro junto a outros tripulantes. Foto: Reprodução
-
O menino estava assustado e com dificuldades de comunicação, mas conseguiu manter a respiração até ser levado de volta à costa. Foto: Montagem/Reproduc?a?o
-
Segundo o marinheiro, o brinquedo teria se soltado de um cabo e sido levado pelo vento; a bolha já estava furada e vazando. Foto: Reprodução
-
-
Após esse incidente, a empresa responsável pelo aluguel das bolhas foi intimada pela Secretaria de Urbanismo e precisou encerrar o serviço. Foto: Divulgação/Prefeitura de Caraguatatuba
-
Na ocasião, a prefeitura afirmou que o uso dessas bolhas não é autorizado por representar riscos à segurança dos banhistas. Foto: Divulgação/Prefeitura de Caraguatatuba
-
Caso a atividade fosse retomada, a empresa poderia receber multa de quase R$ 3.500. Foto: Daniel Dan/Unsplash
-
-
Vale destacar que existe uma versão mais segura dessas bolhas na qual o participante veste uma bolha apenas da cintura para cima. Foto: Reprodução/YouTube
-
Nesse formato, as pernas ficam livres para correr e chutar, permitindo jogos cheios de choques engraçados entre os competidores, mas sem grandes riscos de acidente. Foto: Reprodução/YouTube