Galápagos inspirou teoria sobre origem do homem mudando o rumo da Ciência
O livro "A Origem das Espécies", lançado em 1859, causou perplexidade na sociedade e na própria comunidade científica da época. Mas aos poucos foi sendo aceito até que, entre as décadas de 1930 e 1950, houve consenso sobre a seleção natural como mecanismo básico da evolução. Foto: Divulgação Amazon
Nascido em 12/2/1809, Charles Darwin morreu em 19/4/1882, aos 73 anos, deixando, entre outros registros, o seu trabalho em Galápagos. O arquipélago no Equador tornou-se uma espécie de símbolo dos estudos do grande biólogo, pois ali ele confirmou que as espécies variam conforme peculiaridades em sua adaptação às necessidades. Foto: Julia Margaret Cameron/Wikimedia Commons
Um dos símbolos dessa descoberta foram os tentilhões. Darwin observou que eles variavam entre si de ilha para ilha. Isso teve tamanha repercussão que os historiadores passaram a chamar "Os tentilhões de Darwin", 13 espécies de pequenos pássaros com diferenças na dieta, no habitat e no formato dos bicos. Foto: MichaelMaggs
Darwin percebeu que, embora todos fossem tentilhões, os que comiam insetos tinham bico fino; já os que se alimentavam de sementes tinha bico largo e duro. Darwin mostrou as adaptações de diversos animais ao seu ambiente e ao seu estilo de sobrevivência. Foto: Imagem de Anne and Saturnino Miranda por Pixabay
Conheça esse paraíso natural que abrigou o grande naturalista durante cinco anos, entrando para a história como um divisor de águas na ciência. Até hoje, Galápagos carrega essa fama de inspiração para o autor da Teoria da Evolução. Foto: ILVDD pixabay
Há 192 anos, o Equador anexou as Ilhas Galápagos como território do país. O arquipélago passou a ser uma das 24 províncias equatorianas. Isso ocorreu em 12 de fevereiro de 1832 (coincidentemente, Darwin nasceu em 12/2 também, mas em 1809). Foto: pen ash pixabay
Chamadas oficialmente de Arquipélago de Colón, as ilhas Galápagos ficam no Oceano Pacífico, a cerca de 1.000 km da costa da América do Sul. Foto: Gonzo1887 pixabay
Uma das ilhas, Isabela, tem o formato de um cavalo marinho, vista do alto. Ela tem cinco vulcões com até 1.690 metros de altura. Foto: Domínio Público
O arquipélago tem dezenas de ilhas e rochedos de origem vulcânica. E, a princípio, foi essa atividade dos vulcões que atraiu Charles Darwin à região. Mas ele acabou encontrando uma fauna diversificada que prendeu sua atenção. Foto: pantxorama FlickR creative commons
As Ilhas Galápagos, inclusive, são o habitat de várias espécies endêmicas (que só existem em certa região). E esses animais, muitas vezes, têm características únicas que os diferenciam de outros da espécie que vivem fora de Galápagos. Eis o encanto. Foto: BGdesign pixabay
Tartaruga gigante das Galápagos - É a maior espécie de tartaruga no planeta e o 10º réptil mais pesado do mundo. Pode chegar a 400 kg, com 1,80m de comprimento. E é um dos vertebrados que vivem por mais tempo: até 170 anos! A tartaruga é herbívora: come frutas, folhas e cactos. Foto: IGNARTONOSBG PIXABAY
Iguana marinha das Galápagos - Único lagarto do mundo com hábitos marinhos. Vive em áreas rochosas de beira-mar e come algas. Pode passar até uma hora debaixo da água. Foto: Wragge wikimedia commons
Pinguim das Galápagos - Única espécie de pinguins encontrada no hemisfério norte. Tem 50 cm de altura e 2 kg, em média. Suas asas medem 23 cm e seu corpo é branco e preto com nuances azuladas. Fazem ninhos nas cavidades das rochas. Foto: peterstuartmill pixabay
Cormorão das Galápagos - A espécie nativa das Galápagos é o único cormorão que não voa. Os músculos de voo são atrofiados. Esse cormorão é excelente nadador e busca suas presas no mar: peixes e enguias. Foto: Sharp Photography creative commons
Falcão das Galápagos - É um dos falcões mais rápidos do mundo. Ultrapassa 320 km/h para capturar uma presa. Foto: Mehmet Karatay wikimedia commons
Fregata - O seu nome está relacionado ao hábito de assaltar outras aves marinhas, como as fragatas de guerra. Tem asas de 1 metro de comprimento e 2 de envergadura. Cauda longa e bifurcada. É rápida no voo sobre o mar e se reproduz em penhascos. Foto: Andrew Turner wikimedia commons
E aqui está o singularíssimo atobá de patas azuis, que tem nas patas o grande afrodisíaco. Quando mais forte o azul, mais facilmente o macho atrai a fêmea. E ele até "dança" no ritual. Foto: hbieser pixabay