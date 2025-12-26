Galápagos inspirou teoria sobre origem do homem mudando o rumo da Ciência

Tartaruga gigante das Galápagos - É a maior espécie de tartaruga no planeta e o 10º réptil mais pesado do mundo. Pode chegar a 400 kg, com 1,80m de comprimento. E é um dos vertebrados que vivem por mais tempo: até 170 anos! A tartaruga é herbívora: come frutas, folhas e cactos. Foto: IGNARTONOSBG PIXABAY