Galeria
Capadócia subterrânea: as engenhosas estratégias para barrar invasores
Foi em 1963. Um turco que via suas galinhas desaparecerem sem motivo decidiu persegui-las e encontrou um buraco no seu porão. Ele, então, planejou uma obra e acabou encontrando ruínas de uma cidade que, conforme soube depois, tinha mais de 200 anos de existência, Foto: - Divulgação/ kulturturizm.gov.tr
Primeiro, o morador derrubou uma parede e encontrou uma sala misteriosa. Ali era apenas uma das entradas para a antiga cidade de Elengubu, que recebeu então o novo nome de Derinkuyu. Foto: - Divulgação/ kulturturizm.gov.tr
A partir disso, as escavações começaram e cientistas identificaram que, na verdade, havia um complexo de 18 níveis de túneis, com uma profundidade de 85 metros. O equivalente a um prédio de 25 andares Foto: - Nevit Dilmen ikimedia commons
Alguns acessos podiam chegar a oito ou nove quilômetros de extensão e ligavam a antiga Elengubu a outras 200 pequenas cidades subterrâneas. Uma delas era a Kaymakli Underground City Foto: - Divulgação nomatto.com
Ao todo, as equipes encontraram 600 acessos em residências na região da Capadócia . A notícia da ‘Cidade das Cavernas’ se espalhou pelo país e rapidamente atraiu a curiosidade de milhares de turistas. Foto: - Divulgação/ kulturturizm.gov.tr
Em 1985, a localidade se tornou Patrimônio Mundial da Unesco. Os visitantes gostam de explorar os corredores sombrios imaginando como seria a vida naquelas cidades antigas. Foto: - reprodução youtube
Na região da Capadócia há mais de 200 cidades subterrâneas, mas somente algumas delas foram desenterradas. Até o momento, a antiga Elengubu é a maior delas no país e no mundo. Foto: - Christian Paul wikimedia commons
A cidade tinha capacidade de acomodar até 20 mil pessoas, já que comportava uma rede de moradias. Além disso, servia como um espaço de armazenagem de alimentos secos Foto: - Divulgação/ kulturturizm.gov.tr
Possuía também estábulos, escolas, vinícolas, escadaria e até uma capela. O óleo de lamparina para iluminar a cidade também era produzido no local Foto: - Martijn Munneke wikimedia commons
Após diversos estudos, o engenhoso sistema de ventilação da cidade impressionou os pesquisadores. Além de ser bem protegida, na teoria a estrutura foi responsável por distribuir água pura e ar fresco para toda a cidade Foto: - reprodução youtube
Por sinal, os cientistas entendem que essas duas necessidades básicas foram colocadas como prioridades desde o início da construção da cidade Foto: - Divulgação/ kulturturizm.gov.tr
Com o objetivo de impedir um ataque mortal ao seu suprimento de ar, a antiga Elengubu foi distribuída com mais de 50 poços de ventilação. Tal cenário permitiu o fluxo de ar natural entre suas diversas moradias e passagens Foto: - Nevit Dilmen wikimedia commons
Os poços foram estruturados com mais de 55 metros de profundidade, fato que permitia aos moradores da cidade bloqueá-los por baixo Foto: - Divulgação nomatto.com
Outro ponto estrategicamente pensado foram os corredores. Intencionalmente, as estruturas eram estreitas, baixas e mal iluminadas para que os intrusos fossem forçados a se abaixar e entrar em fila única Foto: - Nevit Dilmen wikimedia commons
Na questão da segurança, as portas que ligavam cada nível eram bloqueadas por pedras de meia tonelada que só podiam ser movidas por dentro Foto: - Nevit Dilmen ikimedia commons
Na atualidade, a cidade de Derinkuyu é aberta para visitação. Com relação à data exata da construção da cidade ainda é um mistério, mas documentos antigos registram que a antiga Elengubu já existia em 370 antes de Cristo Foto: - Divulgação nomatto.com
Depois de um longo período, os cristãos tomaram o local e deram sequência às estruturações nas cavernas. No caso, promovendo as expansões principalmente com a adição de capelas e inscrições Foto: - Rainbow Demon Wikimedia Commons
A certeza é que a cidade de Derinkuyu foi predominantemente instituída na era bizantina. Isso porque foram encontrados no local artefatos como pedra de amolar, cruzes de pedra e cerâmica daquela época Foto: - Falk2 wikimedia commons
O local foi utilizado como esconderijo ao longo da história da humanidade. Primeiro pelos bizantinos que buscavam se proteger dos califados árabes durante as guerras árabe-bizantina entre 780 e 1180 depois de Cristo Foto: - Dominio Publico
Em seguida, foi a vez dos cristãos da localidade que utilizavam as cidades subterrâneas para escapar das incursões mongóis de Timur no século XIV. Bem como para fugir das autoridades muçulmanas turcas quando a região foi tomada pelos otomanos Foto: - Autor Desconhecido Dominino Publico
A comunidade grega da Capadócia também utilizou para se proteger de perseguições esporádicas até o século 20 Foto: - dominio publico
As cidades subterrâneas foram abandonadas após a troca de população entre a Grécia e a Turquia, que motivou a saída do povo cristão do território turco e sua mudança para a região grega. Os túneis de acesso foram reencontrados apenas 40 anos depois Foto: - Divulgação nomatto.com