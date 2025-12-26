Assine
Relembre 10 produções internacionais que fizeram mais sucesso no Brasil do que em outros países

Redação Flipar
  • Algumas obras alcançaram um sucesso tão grande no Brasil que superaram até mesmo sua popularidade em outros lugares do mundo. Relembre as principais!
  • “X-Men: Evolution”: Um sucesso das manhãs do SBT, “X-Men: Evolution” ganhou muita força no Brasil por conta do lançamento dos primeiros filmes da equipe, no início dos anos 2000.
  • A série, porém, acabou não fazendo tanto sucesso assim em outros lugares e acabou durando só quatro temporadas.
  • “Eu, a Patroa e as Crianças”: Desde sua estreia no Brasil em 2002, Michael Kyle (interpretado por Damon Wayans) e sua família conquistaram um lugar especial no coração dos telespectadores brasileiros.
  • Apesar do cancelamento surpresa nos Estados Unidos após a quinta temporada, isso não impediu que as reprises continuassem com enorme sucesso por aqui e a série se manteve firme na programação do SBT no início dos anos 2000.
  • “A Lagoa Azul”, de 1980: Um dos maiores clássicos da Sessão da Tarde, o filme “Lagoa Azul” nunca foi um grande hit em seu país de origem, os Estados Unidos.
  • Por outro lado, o filme se tornou um verdadeiro marco das tardes da Globo e também um dos mais reprisados da Sessão da Tarde, sendo superado somente por “Ghost: Do Outro Lado da Vida”.
  • “As Branquelas”, de 2004: Quem não se lembra da clássica cena de Latrell cantando no carro? O filme se tornou um queridinho dos brasileiros e continua amado até os dias de hoje!
  • Nos Estados Unidos, porém, o filme não só teve um sucesso moderado junto ao público, como foi detonado pela crítica! O longa chegou a receber cinco indicações ao Framboesa de Ouro, premiação voltada para os piores filmes do ano.
  • “Caverna do Dragão”: Exibido pela primeira vez no saudoso “Xou da Xuxa”, o desenho, baseado no famoso jogo de RPG
  • Na história, um grupo de jovens que fica preso em um mundo de fantasia e precisa encontrar o caminho de casa. A falta de prestígio da série fora do Brasil foi tanta que o desenho até hoje ficou sem um episódio final.
  • “Chaves”: Criado e protagonizado pelo mexicano Roberto Gómez Bolaños, “Chaves” se tornou um ícone tanto no Brasil quanto em seu país de origem.
  • Acontece que o sucesso da série se limitou mesmo à América do Sul e nunca conquistou tantos fãs assim ao redor do mundo.
  • “Luluzinha”: Em 1935, a adorável garotinha fez sua primeira aparição nas charges de jornais norte-americanos. Logo depois, transformou-se em uma revista em quadrinhos e animação, ganhando um grupo de personagens, incluindo seu amigo Bolinha.
  • O sucesso no Brasil foi tardio e o desenho só apareceu por aqui nos anos 90. Não é surpreendente que os termos
  • “Pica-Pau”: O desenho já contou com inúmeras versões e todas foram sucesso de público no Brasil, principalmente nos anos 1980 e 1990.
  • Em comparaÃ§Ã£o com outras naÃ§Ãµes ao redor do mundo,
  • “Todo Mundo Odeia o Chris”: Idealizada pelo talentoso ator e comediante Chris Rock, a série de comédia norte-americana teve uma recepção moderada em sua terra natal. Surpreendentemente, a produção alcançou um status de fenômeno absoluto no Brasil.
  • O sucesso era tanto que em 2021, Tyler James Williams, o ator que interpretou o protagonista Chris, se viu obrigado a fazer um apelo aos fervorosos fÃ£s brasileiros, que inundavam seu perfil nas redes sociais com declaraÃ§Ãµes de amor Ã  sÃ©rie.
  • “Brasil, eu te amo, eu realmente amo, mas se vocês não pararem com o 'spamming' em meus posts, vou começar a bloquear vocês”, escreveu o ator na época.
  • “Cavalo de Fogo”: No Brasil, o desenho
  • Nos Estados Unidos, Sara e seu cavalo mágico não tiveram o mesmo sucesso, tanto que os produtores não manifestaram interesse em prosseguir com a produção. Resultado: o desenho só tem uma temporada, composta por apenas 13 episódios.
