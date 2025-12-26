Entretenimento
Revistas que marcaram época e não existem mais
-
E você, querido leitor, lembra de outras revistas famosas que também deixaram de existir na versão impressa? Vamos relembrar algumas nesta galeria. Foto: Divulgação/Placar
-
Começando por uma das mais conhecidas: a 'Playboy'. Esta foi uma das revistas mais emblemáticas do Brasil, não só pela sua proposta de ser uma revista masculina voltada para a sensualidade, mas também pelo seu papel na cultura e na reflexão sobre temas como comportamento, política e ciência. Foto: Reprodução
-
Durante as décadas de 1980 e 1990, a 'Playboy' alcançou grande sucesso e circulação, se tornando uma referência no mercado editorial masculino, influenciando toda uma geração de leitores e até mesmo contribuindo para discussões sobre feminismo no Brasil. Foto: Reprodução de capa/cropped
-
Em 2015, a revista tentou se reinventar, deixando de publicar fotos explícitas e adotando uma abordagem mais voltada ao lifestyle e à cultura pop. Apesar disso, a 'Playboy' brasileira não conseguiu se recuperar, e em 2018, a publicação anunciou o fim de sua circulação. Foto: Imagem Freepik
-
-
A 'Veja Rio' foi uma versão regional da revista 'Veja', com foco exclusivo nas notícias e eventos do Rio de Janeiro. Lançada nos anos 1980, a publicação acompanhava a linha editorial da Veja nacional, mas se dedicava a assuntos locais, como política carioca, cultura, turismo e celebridades. Foto: Divulgação/Veja Rio
-
Durante seus anos de maior sucesso, a revista se tornou uma das principais fontes de informação para os cariocas e foi considerada uma das melhores publicações do gênero no país. Foto: Divulgação/Veja
-
Em 2018, a Editora Abril decidiu descontinuar a revista, alegando a impossibilidade de manter uma publicação impressa com um público cada vez mais restrito e disperso. Em 2020, porém, ela voltou a circular. Foto: Divulgação/Veja
-
-
A 'Manchete' foi uma das revistas mais importantes da história do jornalismo brasileiro, fundada em 1952 e circulando até 2000. Seu formato visual e seu conteúdo fotográfico eram inovadores, destacando-se por abordar com profundidade temas como política, economia e cultura. Foto: Divulgação/Manchete
-
A revista ficou famosa por suas coberturas de grandes eventos internacionais e nacionais, incluindo a Guerra do Vietnã, os Jogos Olímpicos e a Ditadura Militar no Brasil, além de publicar matérias exclusivas sobre figuras como a Família Real Brasileira e estrelas do cinema. Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
-
A revista foi descontinuada em 2000, representando o fim de um ciclo de sucesso para uma das publicações mais queridas pelos brasileiros. Foto: Divulgação/Manchete
-
-
'O Cruzeiro', que inspirou esta galeria pelo seu aniversário de publicação inicial, foi uma revista semanal, que durou entre 1928 e 1975. Obteve forte presença nas décadas de 1940 e 1950, quando o Brasil vivia uma fase de grande crescimento econômico e de modernização da mídia. Foto: Divulgação/O Cruzeiro
-
Com forte influência do jornalismo fotográfico e com uma abordagem mais jornalística do que sensacionalista, a revista foi uma das primeiras a se destacar no uso de imagens em larga escala, o que a tornou inovadora para a época. Foto: Divulgação/O Cruzeiro
-
No entanto, após a instalação do regime militar, a censura e a repressão à liberdade de imprensa prejudicaram gravemente a revista, que perdeu relevância nos anos 1970. Em 1975, 'O Cruzeiro' foi descontinuada. Era o fim de uma era no jornalismo impresso no Brasil. Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
-
-
A 'Placar' foi a principal revista de esportes do Brasil por várias décadas, tornando-se um ícone do jornalismo esportivo nacional. Fundada em 1970, a revista se destacou por sua cobertura detalhada do futebol, esportes olímpicos e outros eventos de destaque. Foto: Divulgação/Placar
-
Seus jornalistas eram especialistas e amantes do esporte, o que ajudou a transformar a revista em uma verdadeira bíblia para os fãs de futebol e outras modalidades esportivas. Foto:
-
No entanto, com a transição para o meio digital e a crescente popularidade dos sites especializados em esportes, a revista enfrentou um declínio acentuado. Sua última edição impressa foi em 2016. Foto: Reprodução Revista Placar
-
-
Embora a versão digital da revista ainda esteja disponível, a 'Contigo!', uma das publicações mais tradicionais do Brasil quando o assunto é fofocas/celebridades, encerrou sua versão impressa em 2020, após muitos anos de sucesso. Foto: Divulgação/Contigo
-
Desde sua fundação, em 1990, a revista se tornou a maior publicação sobre a vida dos famosos, com destaque para novelas, celebridades e acontecimentos do mundo pop. Foto: Divulgação/Contigo
-
A revista se distanciou das demais publicações e se tornou uma das mais lidas do gênero, até a chegada da internet e da proliferação das redes sociais, que ajudaram a acelerar o fim da versão impressa. Foto: Tumisu por Pixabay
-
-
Lançado nos anos 1950, o 'Almanaque do Zorro' foi uma publicação voltada para o público infantojuvenil que trazia as histórias em quadrinhos do famoso personagem 'Zorro', criado pelo escritor Johnston McCulley. Foto: Divulgação/Disney
-
A revista teve grande sucesso entre as crianças e adolescentes da época, que adoravam as aventuras do herói mascarado, suas lutas contra a injustiça e suas batalhas com vilões. Deixou de ser publicada no Brasil em 1980, porém. E aí, quais destas revistas você se lembra de ter folheado? Foto: Divulgação/Disney