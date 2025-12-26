Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Saiba por que os raros gafanhotos cor de rosa vivem pouco

RF
Redação Flipar
  • Foi o que aconteceu, por exemplo, em julho de 2023, quando o fotógrafo Gary Phillips, de 65 anos, viu um gafanhoto rosa em seu jardim, no País de Gales. Ele podava os caules de algumas dálias quando percebeu o inseto.
    Foi o que aconteceu, por exemplo, em julho de 2023, quando o fotógrafo Gary Phillips, de 65 anos, viu um gafanhoto rosa em seu jardim, no País de Gales. Ele podava os caules de algumas dálias quando percebeu o inseto. Foto: Reprodução do Site Meus Animais
  • O fotógrafo não conhecia a espécie e deduziu que, de fato, seria algo especial.
    O fotógrafo não conhecia a espécie e deduziu que, de fato, seria algo especial. "Nunca tinha ouvido falar deles. Percebi que era um gafanhoto rosa e imaginei que fosse muito raro", disse Gary. Foto: Reprodução do Site Portal Norte
  • O caso aconteceu no vilarejo de Llandegfan, na ilha de Anglesey, que fica no noroeste do País de Gales.
    O caso aconteceu no vilarejo de Llandegfan, na ilha de Anglesey, que fica no noroeste do País de Gales. Foto: youtube Canal Alle Vídeo 5,1
  • Essa ilha tem, inclusive, o título de Área de Destacada Beleza Natural, concedido a locais bem preservados e importantes do Reino Unido.
    Essa ilha tem, inclusive, o título de Área de Destacada Beleza Natural, concedido a locais bem preservados e importantes do Reino Unido. Foto: Velela - wikimedia commons
  • O animal encontrado por Gary é da espécie gafanhoto-do-campo, que, geralmente, aparece nas cores verde ou marrom (ou ambas combinadas).
    O animal encontrado por Gary é da espécie gafanhoto-do-campo, que, geralmente, aparece nas cores verde ou marrom (ou ambas combinadas). Foto: Imagem de Ralf Kunze por Pixabay
  • A cor rosa se deve a uma mutação genética chamada de eritrismo, quando o gafanhoto produz em maior quantidade uma proteína avermelhada.
    A cor rosa se deve a uma mutação genética chamada de eritrismo, quando o gafanhoto produz em maior quantidade uma proteína avermelhada. Foto: Facebook Rosa
  • O rosa acaba dificultando a proteção do animal porque a cor se destaca entre a folhagem. Gafanhotos verdes, por outro lado, conseguem se esconder facilmente na plantação para escapar de predadores.
    O rosa acaba dificultando a proteção do animal porque a cor se destaca entre a folhagem. Gafanhotos verdes, por outro lado, conseguem se esconder facilmente na plantação para escapar de predadores. Foto: Imagem de Feliciano Moya López por Pixabay
  • Seus inimigos naturais são outros insetos, pássaros, algumas aves, roedores e pequenos mamíferos (inclusive morcegos, os temidos mamíferos voadores).
    Seus inimigos naturais são outros insetos, pássaros, algumas aves, roedores e pequenos mamíferos (inclusive morcegos, os temidos mamíferos voadores). Foto: Youtube/ PeritoAnimal
  • Por isso, embora oficialmente a expectativa de vida de todos os gafanhotos seja a mesma (4 meses), os que têm cor rosa tendem a viver menos porque são alvos de predadores com maior facilidade.
    Por isso, embora oficialmente a expectativa de vida de todos os gafanhotos seja a mesma (4 meses), os que têm cor rosa tendem a viver menos porque são alvos de predadores com maior facilidade. Foto: youtube Canal Super Curiosidade
  • Segundo o site ‘Green Me’, especializado em meio ambiente e saúde, a proporção é de um gafanhoto rosa para cada 500 verdes dessa espécie, que integra a família Tettigoniidae.
    Segundo o site ‘Green Me’, especializado em meio ambiente e saúde, a proporção é de um gafanhoto rosa para cada 500 verdes dessa espécie, que integra a família Tettigoniidae. Foto: Reprodução do Instagram @conexaoplaneta_
  • O gafanhoto rosa está presente, principalmente, na Europa, na Ásia, Estados Unidos e Canadá.
    O gafanhoto rosa está presente, principalmente, na Europa, na Ásia, Estados Unidos e Canadá. Foto: Youtube Canal Omroep Flevoland
  • Uma curiosidade que vale para todos os gafanhotos: eles se comunicam por meio de um som gerado pelo atrito de suas asas, quando uma encosta na outra.
    Uma curiosidade que vale para todos os gafanhotos: eles se comunicam por meio de um som gerado pelo atrito de suas asas, quando uma encosta na outra. Foto: youtube Canal Alle Vídeo 5,1
  • Esse som é fundamental no acasalamento, pois ele é útil na fase de aproximação entre o macho e a fêmea.
    Esse som é fundamental no acasalamento, pois ele é útil na fase de aproximação entre o macho e a fêmea. Foto: youtube Canal Alle Vídeo 5,1
  • Os gafanhotos - sejam rosa ou verdes - também têm características físicas em comum: 3 pares de pernas, 1 par de antenas e 2 pares de asas, que os protegem e os ajudam a saltar mais longe.
    Os gafanhotos - sejam rosa ou verdes - também têm características físicas em comum: 3 pares de pernas, 1 par de antenas e 2 pares de asas, que os protegem e os ajudam a saltar mais longe. Foto: Imagem de Andreas Hoja por Pixabay
  • Como os gafanhotos são herbívoros (se alimentam de plantas), eles costumam ser classificados como pragas por causarem prejuízos em plantações.
    Como os gafanhotos são herbívoros (se alimentam de plantas), eles costumam ser classificados como pragas por causarem prejuízos em plantações. Foto: Imagem de Myléne por Pixabay
  • As famosas nuvens de gafanhotos - que unem milhares deles - são capazes de percorrer 150 quilômetros em um dia
    As famosas nuvens de gafanhotos - que unem milhares deles - são capazes de percorrer 150 quilômetros em um dia Foto: Youtube Cana Alle Vídeo 5,1 e Divulgação Senasa
  • A 'nuvem' de gafanhotos avança quando as condições são favoráveis: tempo seco e quente, com vento.
    A 'nuvem' de gafanhotos avança quando as condições são favoráveis: tempo seco e quente, com vento. Foto:
  • Os gafanhotos têm hábitos, principalmente, diurnos. Mas podem se alimentar e acasalar também durante a noite.
    Os gafanhotos têm hábitos, principalmente, diurnos. Mas podem se alimentar e acasalar também durante a noite. Foto: Reprodução do Facebook Biofaces
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay