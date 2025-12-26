Estilo de Vida
Conheça Giethoorn: pitoresca cidade holandesa não tem automóveis
Giethoorn tem 2,9 mil habitantes e encontra-se à beira de um pântano na província de Overijssel, cerca de 90 minutos de Amsterdã. Foto: Huji /Wikimédia Commons
Acessível apenas de barco, a cidade é conhecida como a "veneza holandesa", por ter cerca de 90km de canais e 180 pontes que ligam casas, restaurantes, hotéis e museus. Foto: PhotoBobil/Wikimédia Commons
A cidade também ganhou fama na década de 1950, quando o cineasta holandês Bert Haanstra filmou a comédia Fanfare no município. Foto: Reprodução do Facebook Don Pintor
Por lÃ¡, atÃ© o correio Ã© entregue via embarcaÃ§Ãµes. JÃ¡ os visitantes necessitam estacionar seus carros fora de cidade e alugar barcos para explorar os pontos turÃsticos. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Facebook Don Pintor
De acordo com os moradores, o som mais alto que os turistas e residentes irão ouvir em Giethoorn serão o nadar e grasnar dos patos. Foto: Reprodução do Facebook Don Pintor
Fundada no século XIII, Giethoorn foi determinada pela geografia e pelos cursos de água que atravessam a região, na província de Overijssel. Foto: Reprodução do Flickr Manuel Barroso
Ela surgiu em um pântano, e os primeiros habitantes construíram suas casas sobre pequenas ilhas, conectadas por uma rede de canais. Foto: Reprodução do Flickr Manuel Barroso
Existe, por lá, a regulamentação de que nada pode ser construído no chão. O intuito veio do desejo de preservar o equilíbrio natural da região e manter a paisagem intacta. Foto: Reprodução do Flickr Tran Hai
Esse aspecto faz com que o caráter único da cidade seja preservado, com suas construções sendo feitas sobre as águas, sem a presença de estradas ou veículos. Foto: Reprodução do Flickr Tran Hai
Por não ter ruas tradicionais, a principal forma de transporte em Giethoorn é o barco. Tanto moradores quanto turistas se deslocam por meio de pequenas embarcações que percorrem os canais. Foto: Reprodução do Flickr Tjebbe
Os barcos são usados ??para tudo, desde o transporte diário e compras até mesmo serviços essenciais como a entrega de mercadorias. Foto: Reprodução do Flickr Tab
As casas são conectadas por pontes de madeira e trilhas pedestres. Além disso, as bicicletas também são populares em Giethoorn, com algumas ciclovias ao longo dos canais. Foto: Reprodução do Youtube canal Europa acompañada
Atualmente, Giethoorn tem pouco mais de 2.600 habitantes e recebe anualmente milhares de turistas, que têm o interesse ?em viver a experiência de uma cidade sem ruas tradicionais. Foto: Reprodução do Youtube canal Europa acompañada
O nome "Giethoorn" significa "chifre de cabra" devido aos muitos ossos de cabras encontrados quando os primeiros colonos chegaram, sugerindo uma criação de cabras que morreu durante a inundação. Foto: Reprodução do Flickr huiling li
A vila cresceu no século XVII com a exploração da turfa, um material que se tornaria um combustível natural importante. O processo de escavação para extraí-lo criou os canais e lagos, que moldam a paisagem em um terreno pantanoso. Foto: Reprodução do Youtube
Vale destacar que canais de Giethoorn congelam durante o inverno, quando as temperaturas estão suficientemente baixas. Foto: Reprodução do Youtube
Por fim, o ritmo desacelerado permite que as pessoas conectem-se umas com as outras. Elas também podem ter uma relação mais íntima com o ambiente, aos criar laços mais duradouros. Foto: Reprodução do Youtube canal Europa acompañada