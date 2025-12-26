As encantadoras praias do Piauí, o estado com menor litoral do Brasil

Praia do Coqueiro - Situada a 10 km do centro de Luis Correia, é uma antiga vila de pescadores e um dos lugares mais procurados do Piauí. Com uma barreira de corais em parte importante de sua extensão, conta com águas transparentes e ventos fortes o ano inteiro, o que a torna atraente para os praticantes de kitesurf. Foto: Reprodução Ministério do Turismo