Fórmula de sucesso: os cenários recorrentes nas obras de Dan Brown

Redação Flipar
    O livro marca o retorno de Brown oito anos após sua última obra, "Origem". De acordo com a visão do escritor, este é seu "romance mais ambicioso e com a trama mais intrincada" de sua história literária. Foto: Reprodução do Instagram @authordanbrown
    O novo livro, "O Segredo Final", tem a cidade de Praga, capital da República Tcheca, como cenário principal, com locais como o Castelo de Praga e a Ponte Carlos. Foto: Fe?our/Wikimedia Commons
    Essa nova obra será o sexto volume de aventuras do herói Robert Langdon, personagem especialista em símbolos esotéricos. Foto: Reprodução do Instagram @authordanbrown
    Desta vez, a história gira em torno de um "ensaio explosivo sobre a natureza da consciência humana que poderia transformar séculos de crenças estabelecidas", segundo o editor francês JC Lattès. Foto: Reprodução do Instagram @authordanbrown
  • "As características dos livros de Dan são códigos, arte, história, religião e ciência, que brilham em todo o seu esplendor junto com uma trama eletrizante", afirmou em comunicado Nihar Malaviyau, responsável pela editora Penguin Random House Global. Foto: Reprodução do Instagram @authordanbrown
    Vale lembrar que Dan Brown repete alguns cenários-chave em praticamente todos os livros, especialmente os protagonizados por Robert Langdon. Foto: Reprodução do Instagram @authordanbrown
    Dan Brown foi considerado pela revista Time uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, com seus livros publicados em mais de 50 línguas. Foto: Divulgação
    O sucesso de "O Código da Vinci" é explicado por seu fenômeno literário, com mais de 80 milhões de cópias vendidas, impulsionado pela controvérsia em torno de sua história, que mescla suspense, arte e teorias sobre o Santo Graal. Foto: Reprodução/ Código da Vinci
    Entre as cidades mais mencionadas e exploradas, seja pela quantidade de páginas, de cenas icônicas ou pela recorrência na obra, está Roma. Foto: Julia Casado por Pixabay
    A capital da Itália está presente de forma central em "Anjos e Demônios". Afinal, quase o livro inteiro acontece naquela região, passando por igrejas, praças, Vaticano, Castel Sant’Angelo e a rota da trilha dos Illuminati. Foto: Ágatha Depiné/Unsplash
    Paris, por sua vez, é o cenário principal de "O Código Da Vinci". Sorbonne, Louvre, Saint-Sulpice, Templo Priorado de Sião, Museu do Louvre são alguns dos lugares da cidade luz que aparecem na carreira de Brown. Foto: Pexels/Vlada Karpovich
    Washington, capital dos Estados Unidos, é protagonista na obra "O Símbolo Perdido". Nela, aparecem locais como Capitólio, Smithsonian, Biblioteca do Congresso, Monumento a Washington, símbolos maçônicos. Foto: Força Aérea dos Estados Unidos/Wikimedia Commons
    Florença, cidade natal de Dante Alighieri, é o cenário principal de "Inferno". Langdon segue pistas relacionadas à Divina Comédia em locais como o Palazzo Vecchio, o Batistério de São João e os Jardins de Boboli. Foto: Foto: Wikimedia Commons / Petar Miloševi?
    Veneza, na Itália, também presente em "Inferno", com cenários conhecidos, como a Basílica de São Marcos, Palazzo Ducale, arte bizantina. Foto: Jean-Pol GRANDMONT wikimedia commons
    A conhecida Istambul, capital da Turquia, também aparece na obra "Inferno", com locais de renome como a Basílica de Santa Sofia. Foto: Flickr Claudia Bianchini
    Barcelona e Sevilha aparecem em "Origem". A trama se desenrola em várias cidades da Espanha, com destaque para a arquitetura de Gaudí em Barcelona, como Sagrada Família e Casa Milà, e outros pontos turísticos. Foto: Ingo Mehling - wikimedia commons
    Além disso, outra cidade espanhol que está presente em "Origem" é Bilbao, com o Guggenheim como cenário importante. Foto: Mario Roberto Duran Ortiz/Wikimédia Commons
