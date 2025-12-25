Assine
Cítricos ou amadeirados: os melhores perfumes masculinos

Redação Flipar
    Com isso, colaboradores especialistas em perfumaria ajudaram a editoria GQ, do jornal "O Globo", a formar uma lista com as melhores e mais importantes fragrâncias masculinas do mundo. Foto: Imagem de Nico Franz por Pixabay
    Opções de aromas que são capazes de despertar emoções intensas e revelar bom gosto, assim como fazer com que as pessoas lembrem de sua presença apenas pelo cheiro deixado por onde passa. Foto: imagem gerada por i.a
    Os homens costumam ser mais prÃ¡ticos e racionais na hora de consumir determinados objetos. Com o perfume nÃ£o Ã© diferente, visto que o olfato Ã© algo pessoal e hÃ¡ diversas opÃ§Ãµes como cÃ­tricos ou amadeirados. Foto: imagem gerada por i.a
    Os perfumes cítricos são geralmente construídos com mistura de limão, flor de laranjeira, hortelã ou bergamota, pois costumam ser leves e perfeitos para serem usados durante os dias quentes do ano. Foto: Pixabay
    Por outro lado, os perfumes amadeirados podem ser baseados em madeiras como sândalo e cedro e apresentar misturas com canela e tabaco. Um cheiro mais encorpado, sendo quentes, sofisticados, intensos e duradouros. Foto: Imagem Freepik
    Entre eles, está o Yves Saint Laurent BabyCat, que é conhecido por seu poder de sedução e de renovar a clássica família amadeirada com uma trilha duradoura e intensa. Foto: Divulgação
    O Amouroud Wet Stone busca trazer uma fragrância energizante e revigorante, que combina sal marinho, bergamota e limão em uma saída cintilante. Além de ter uma saída cítrica e salgada que evolui para uma base amadeirada. Foto: Divulgação
    Aclamado pela crítica especializada, o The Inimitable William Penhaligon é um dos perfumes favoritos da Família Real Britânica, que traz um aroma misterioso e irresistível ao longo do dia. Uma abertura com bergamota e jasmim, um coração de vetiver, cedro e incenso. Foto: Divulgação
    O eau de parfum Gris Dior é um enigma olfativo, visto que traz um equilíbrio entre contrastes. Na essência, há um tecido plissado chipre com notas de rosa e facetas florais e amadeiradas. Foto: Divulgação
    O Acqua di Gio possui um aroma fresco e eterno, ideal para todas as idades e combina força e sensualidade masculina. É uma fragrância conhecida por suas características aquáticas e cítricas, que pode apresentar gerânio, alecrim ou sálvia. Foto: Divulgação
    O Bleu de Chanel representa mistério e poder. Aromático e intensamente amadeirado, ele abre com frescor e se prolonga em um acorde precioso, iluminado pelo majestoso sândalo da Nova Caledônia. Foto: Divulgação
    O Calvin Klein Eternity for Men combina frescor e profundidade em uma assinatura clássica e emocional. Ele conta com uma combinação das refrescantes notas cítricas de bergamota com um toque da clássica lavanda. Foto: Divulgação
    O Acqua di Parma Colonia transcende geraÃ§Ãµes e culturas, com dinÃ¢mica e sofisticaÃ§Ã£o, e simboliza a italianidade e o estilo urbano moderno. AlÃ©m disso, Ã© descrito como uma explosÃ£o refrescante de cÃ­tricos que Ã© revigorante e leve. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
    O Creed Aventus, da House of Creed, é uma das fragrâncias mais admiradas do mundo, sendo sinônimo de sofisticação e versatilidade. Possui uma abertura de bergamota da Calábria, limão e pimenta-rosa, que evolui para abacaxi e patchouli. Foto: Divulgação
    O Le Labo Thé Noir 29 fecha a lista, pois combina profundidade e frescor, alternando entre a luz da bergamota, do figo e das folhas de louro, e a densidade da madeira de cedro, vetiver e almíscar. Foto: Divulgação
    A história do perfume masculino remonta aos rituais religiosos do Egito Antigo, onde se queimavam óleos e resinas para honrar deuses e realizar rituais de embalsamamento. Foto: imagem gerada por i.a
    A perfumaria evoluiu com gregos e romanos, mas foi na Idade Média que os árabes refinaram a destilação, principalmente com a água de rosas. Foto: Divulgação
    Na França renascentista, o uso de fragrâncias se tornou símbolo de status para a nobreza, com a cidade de Grasse se tornando um centro de produção. Foto: imagem gerada por i.a
    O avanço da química e a descoberta da importância da higiene pessoal transformaram o perfume em um acessório de estilo individual. Foto: Divulgação e Colin Smith/Wikimédia Commons
    Diante disso, no século XIX, com o avanço da higiene, os perfumes se tornaram mais difundidos e, no século XX, a indústria se expandiu para se tornar o mercado que é hoje. Foto: Divulgação
    O perfume Chanel No. 5, lançado em 1921, revolucionou o mercado ao conectar moda e fragrância. Ao longo do século, a perfumaria continuou a evoluir, com a adição de novas notas e a criação de fragrâncias cada vez mais complexas. Foto: Reprodução do Youtube
    Os perfumes masculinos, nos anos 2000, ganharam mais complexidade, com o surgimento de notas mais "gourmet", como cacau, mel e especiarias. Foto: Imagem de fashionate por Pixabay
