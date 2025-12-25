Macedônia, o raro caso de independência sem guerra no pós-União Soviética

A Macedônia também teve um "Elvis", o dos Bálcãs”. Toše Proeski foi considerado o maior astro pop da história do país e recebeu o apelido do tradicional canal BBC. Com uma voz poderosa, lançou sucessos que marcaram gerações e foi nomeado Embaixador da Boa Vontade da UNICEF. Sua morte em 2007, aos 26 anos, deixou um legado de arte e orgulho nacional. Foto: REPRODUÇÃO