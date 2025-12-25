Berço de campeões: conheça a cidade de Ocala, Capital Mundial do Cavalo

Assine
  • A cidade não ganhou o rótulo de “Capital Mundial do Cavalo” por acaso. Isso porque a designação nasceu da soma de fatores físicos, como solo calcário e clima ameno.
  • Além de outros aspectos importantes, como a densidade de fazendas, volume de criação, produção de campeões e peso econômico da atividade.
  • O título é usado oficialmente por entidades locais, com destaque para a FTBOA, Florida Thoroughbred Breeders’ & Owners’ Association, para posicionar o condado no mapa global do cavalo.
  • Vale destacar que há uma disputa histórica com Lexington, que também reivindica o posto. Ocala, por sua vez, sustenta o discurso com números, infraestrutura e legado competitivo.
  • Afinal, o local abriga mais de 1.200 fazendas de cavalos e a maior população equina de um único condado dos Estados Unidos. Isso porque reúne cerca de 75 mil animais, dos quais quase metade é puro-sangue inglês.
  • Essa cadeia gera 28,5 mil empregos diretos e indiretos e ocupa 561 mil acres dedicados à equinocultura na Flórida, sendo 210 mil apenas no Condado de Marion.
  • O local conta com um peso econômico, paisagismo protegido, turismo rural e política de uso do solo voltada à permanência da atividade equestre como identidade territorial.
  • A economia local é fortemente ancorada na indústria equestre, com leilões milionários de potros e uma atmosfera onde a paixão pelos cavalos é disseminada em toda a cidade.
  • Cabe destacar que as fazendas da Flórida já produziram 52 campeões nacionais, 6 vencedores do Kentucky Derby, 7 do Preakness, 6 do Belmont, 28 campeões da Breeders’ Cup e 6 Cavalos do Ano.
  • A Ocala Breeders Sales Company domina o mercado global de leilões juvenis, assim como detém 75% do mercado norte-americano de cavalos de corrida de 2 anos e gira mais de US$ 190 milhões por ano em vendas.
  • Além disso, estima-se que 15 mil jovens da safra norte-americana, quase três quartos da criação anual, recebam a educação inicial na Flórida, majoritariamente no Condado de Marion.
  • A região reúne Quarto de Milha, Standardbred e esportes hípicos olímpicos, que sustentam circuitos, escolas, clínicas, centros de treinamento e hotéis para cavalos.
  • Tais eventos, como o HITS Ocala Winter Circuit e Live Oak International atraem atletas, investidores e compradores do mundo inteiro. Algo que reforça o giro do agro-equestre com público, mídia e exportação de genética.
  • Ocala, então, transformou a equinocultura num vetor de desenvolvimento regional, dando ao cavalo o papel de infraestrutura econômica, cultural e territorial.
  • O WEC, inaugurado em 2021, é um complexo moderno com múltiplas arenas, estábulos, lojas e hotel de luxo, recebendo competições o ano todo.
  • A entrada em muitos eventos no World Equestrian Center é gratuita, permitindo aos visitantes vivenciar a atmosfera equestre.
  No Brasil, cidades como Colina, JaguariÃºna e AvarÃ© compartilham a honra de serem reconhecidas como a capital nacional do cavalo, cada uma com suas festas, haras e tradiÃ§Ãµes que celebram esse nobre animal.
