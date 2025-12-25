Foco na união de corpo e mente: saiba mais sobre o ajuste da Ioga no equilíbrio

No Brasil, de acordo com a AssociaÃ§Ã£o Brasileira de Ioga, cerca de 500 mil pessoas sÃ£o praticantes. E os adeptos da modalidade costumam recomendar a ioga tanto para fortalecer a musculatura como para ajudar no emagrecimento e, no caso das mulheres, atenuar os efeitos da menopausa. Foto: Imagem de EnergieDeVie por Pixabay