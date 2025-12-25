Descubra onde nasceram atores australianos que fazem sucesso

Conhecida como a "Cidade Jardim" da Austrália, Toowoomba está localizada no estado de Queensland e é famosa por seus parques floridos e o Festival das Flores. A cidade combina um charme rural com infraestrutura moderna e é um importante centro educacional e cultural na região. Está situada na Great Dividing Range, oferecendo vistas panorâmicas espetaculares. Foto: Danubis wikimedia commons