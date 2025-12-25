Assine
Virou atração turística! Rua do Vietnã tem trem que passa a centímetros dos visitantes

RF
Redação Flipar
  • Trata-se de uma linha férrea colonial ainda em funcionamento que passa extremamente perto de cafés e casas em uma rua estreita da cidade.
    Trata-se de uma linha férrea colonial ainda em funcionamento que passa extremamente perto de cafés e casas em uma rua estreita da cidade. Foto: yeowatzup/Wikimédia Commons
  • O
    O "evento" proporciona aos turistas a experiência de ver o trem passar a poucos centímetros de distância. Foto: - Reprodução do X @yukkeok
  • Construída durante a era colonial francesa em 1902, a ferrovia foi parcialmente danificada na Guerra do Vietnã.
    Construída durante a era colonial francesa em 1902, a ferrovia foi parcialmente danificada na Guerra do Vietnã. Foto: - Reprodução do Flickr Adam Gibbon
  • Antigas casas foram convertidas em cafeterias, onde visitantes aguardam a passagem do trem a apenas 10 km/h enquanto consomem bebidas.
    Antigas casas foram convertidas em cafeterias, onde visitantes aguardam a passagem do trem a apenas 10 km/h enquanto consomem bebidas. Foto: Daniel Wipf/Wikimédia Commons
  • Há quem defenda que a atração revitalizou o bairro, transformando-o em um ponto vibrante e seguro, com cafés modernos que aproveitam a via decorada com lanternas.
    Há quem defenda que a atração revitalizou o bairro, transformando-o em um ponto vibrante e seguro, com cafés modernos que aproveitam a via decorada com lanternas. Foto: Reprodução do X @yukkeok
  • Apesar do sucesso turístico, as autoridades vietnamitas já tentaram fechar o local por questões de segurança.
    Apesar do sucesso turístico, as autoridades vietnamitas já tentaram fechar o local por questões de segurança. Foto: Reprodução do Flickr Peter Paul de Bie
  • Os próprios comerciantes tentam alertar os turistas sobre os riscos, gritando para que se afastem dos trilhos quando o trem se aproxima.
    Os próprios comerciantes tentam alertar os turistas sobre os riscos, gritando para que se afastem dos trilhos quando o trem se aproxima. Foto: Reprodução do Flickr Paul-760
  • No entanto, a popularidade nas redes sociais e o benefício econômico para o comércio local tornam a medida improvável.
    No entanto, a popularidade nas redes sociais e o benefício econômico para o comércio local tornam a medida improvável. Foto: Reprodução do X @shynouh
  • Turistas e moradores defendem que a atração deve ser aproveitada e transformada para promover o turismo, em vez de ser extinta.
    Turistas e moradores defendem que a atração deve ser aproveitada e transformada para promover o turismo, em vez de ser extinta. Foto: Reprodução do X @Kylemr
  • "Uma experiência que nunca mais vou viver na minha vida", afirmou uma turista em entrevista à AFP. Foto: Reprodução do X @Kylemr
  • Hanói é a capital do Vietnã e uma das cidades mais antigas da Ásia, com mais de mil anos de história.
    Hanói é a capital do Vietnã e uma das cidades mais antigas da Ásia, com mais de mil anos de história. Foto: St.Rosenzweig/Wikimédia Commons
  • A cidade foi fundada oficialmente em 1010, sob o nome de Thang Long.
    A cidade foi fundada oficialmente em 1010, sob o nome de Thang Long. Foto: Reprodução do Youtube Canal Quem procura um destino
  • Ao longo dos séculos, Hanói foi influenciada por chineses e franceses, o que se reflete em seus templos, avenidas largas e edifícios coloniais.
    Ao longo dos séculos, Hanói foi influenciada por chineses e franceses, o que se reflete em seus templos, avenidas largas e edifícios coloniais. Foto: Reprodução do Youtube Canal Quem procura um destino
  • Localizada às margens do Rio Vermelho, no norte do país, Hanói mistura tradição e modernidade em sua arquitetura, cultura e cotidiano.
    Localizada às margens do Rio Vermelho, no norte do país, Hanói mistura tradição e modernidade em sua arquitetura, cultura e cotidiano. Foto: - Reprodução do Youtube Canal Quem procura um destino
  • O bairro antigo de Hanói, conhecido como Old Quarter, é famoso por suas ruas estreitas e movimentadas, repletas de lojas, mercados e vendedores ambulantes.
    O bairro antigo de Hanói, conhecido como Old Quarter, é famoso por suas ruas estreitas e movimentadas, repletas de lojas, mercados e vendedores ambulantes. Foto: Reprodução do Youtube Canal Quem procura um destino
  • Outra atração é o Lago Hoan Kiem, um dos símbolos da cidade, onde fica o Templo Ngoc Son.
    Outra atração é o Lago Hoan Kiem, um dos símbolos da cidade, onde fica o Templo Ngoc Son. Foto: Reprodução do Youtube Canal Quem procura um destino
  • Hanói também abriga locais históricos como o Mausoléu de Ho Chi Minh, a Pagode do Pilar Único e o Templo da Literatura, primeira universidade do Vietnã.
    Hanói também abriga locais históricos como o Mausoléu de Ho Chi Minh, a Pagode do Pilar Único e o Templo da Literatura, primeira universidade do Vietnã. Foto: Aaron /Wikimédia Commons
  • A cidade é caótica no trânsito, dominado por milhares de motocicletas, mas ao mesmo tempo vibrante e acolhedora.
    A cidade é caótica no trânsito, dominado por milhares de motocicletas, mas ao mesmo tempo vibrante e acolhedora. Foto: Reprodução do Youtube Canal Quem procura um destino
  • Hoje, Hanói é um centro político, cultural e econômico, que preserva suas tradições enquanto continua se modernizando.
    Hoje, Hanói é um centro político, cultural e econômico, que preserva suas tradições enquanto continua se modernizando. Foto: David et Magalie /Wikiméda Commons
