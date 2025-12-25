Galeria
Virou atração turística! Rua do Vietnã tem trem que passa a centímetros dos visitantes
Trata-se de uma linha férrea colonial ainda em funcionamento que passa extremamente perto de cafés e casas em uma rua estreita da cidade. Foto: yeowatzup/Wikimédia Commons
O "evento" proporciona aos turistas a experiência de ver o trem passar a poucos centímetros de distância. Foto: - Reprodução do X @yukkeok
Construída durante a era colonial francesa em 1902, a ferrovia foi parcialmente danificada na Guerra do Vietnã. Foto: - Reprodução do Flickr Adam Gibbon
Antigas casas foram convertidas em cafeterias, onde visitantes aguardam a passagem do trem a apenas 10 km/h enquanto consomem bebidas. Foto: Daniel Wipf/Wikimédia Commons
Há quem defenda que a atração revitalizou o bairro, transformando-o em um ponto vibrante e seguro, com cafés modernos que aproveitam a via decorada com lanternas. Foto: Reprodução do X @yukkeok
Apesar do sucesso turístico, as autoridades vietnamitas já tentaram fechar o local por questões de segurança. Foto: Reprodução do Flickr Peter Paul de Bie
Os próprios comerciantes tentam alertar os turistas sobre os riscos, gritando para que se afastem dos trilhos quando o trem se aproxima. Foto: Reprodução do Flickr Paul-760
No entanto, a popularidade nas redes sociais e o benefício econômico para o comércio local tornam a medida improvável. Foto: Reprodução do X @shynouh
Turistas e moradores defendem que a atração deve ser aproveitada e transformada para promover o turismo, em vez de ser extinta. Foto: Reprodução do X @Kylemr
"Uma experiência que nunca mais vou viver na minha vida", afirmou uma turista em entrevista à AFP. Foto: Reprodução do X @Kylemr
Hanói é a capital do Vietnã e uma das cidades mais antigas da Ásia, com mais de mil anos de história. Foto: St.Rosenzweig/Wikimédia Commons
A cidade foi fundada oficialmente em 1010, sob o nome de Thang Long. Foto: Reprodução do Youtube Canal Quem procura um destino
Ao longo dos séculos, Hanói foi influenciada por chineses e franceses, o que se reflete em seus templos, avenidas largas e edifícios coloniais. Foto: Reprodução do Youtube Canal Quem procura um destino
Localizada às margens do Rio Vermelho, no norte do país, Hanói mistura tradição e modernidade em sua arquitetura, cultura e cotidiano. Foto: - Reprodução do Youtube Canal Quem procura um destino
O bairro antigo de Hanói, conhecido como Old Quarter, é famoso por suas ruas estreitas e movimentadas, repletas de lojas, mercados e vendedores ambulantes. Foto: Reprodução do Youtube Canal Quem procura um destino
Outra atração é o Lago Hoan Kiem, um dos símbolos da cidade, onde fica o Templo Ngoc Son. Foto: Reprodução do Youtube Canal Quem procura um destino
Hanói também abriga locais históricos como o Mausoléu de Ho Chi Minh, a Pagode do Pilar Único e o Templo da Literatura, primeira universidade do Vietnã. Foto: Aaron /Wikimédia Commons
A cidade é caótica no trânsito, dominado por milhares de motocicletas, mas ao mesmo tempo vibrante e acolhedora. Foto: Reprodução do Youtube Canal Quem procura um destino
Hoje, Hanói é um centro político, cultural e econômico, que preserva suas tradições enquanto continua se modernizando. Foto: David et Magalie /Wikiméda Commons
