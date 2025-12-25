Assine
Rei mais rico do mundo tem barcos de ouro, jatinhos e 17 mil casas; saiba quem é

Redação Flipar
    Atual rei da Tailândia, Maha Vajiralongkorn, conhecido como Rama X, detém um patrimônio avaliado em mais de 43 bilhões de dólares (cerca de RS 237 bilhões)! Foto: Governo da Tailândia/Wikimedia Commons
    A riqueza é uma combinação de herança real e de sua conhecida habilidade para ampliar os bens da monarquia tailandesa. Foto: Reprodução Instagram Oficial Familia real da Tailandia
    Nascido em 28 de julho de 1952, ele é o único filho homem do rei Bhumibol Adulyadej (Rama IX) e da rainha Sirikit. Foto: Reprodução
    Após décadas atuando como príncipe herdeiro, Vajiralongkorn assumiu oficialmente o trono em 13 de outubro de 2016, após a morte de seu pai, embora sua coroação formal só tenha ocorrido em maio de 2019. Foto: Reprodução
    Educado em escolas do Reino Unido e da Austrália, Rama X também teve formação militar e serviu no Exército Real Tailandês, pilotando aviões e helicópteros. Foto: Reprodução
    Desde que assumiu o trono, Rama X adotou uma postura de gestão direta sobre os ativos da Coroa, antes administrados por órgãos públicos. Foto: Wikimedia Commons/Tris_T7
    O rei controla vastas extensões urbanas na capital Bangkok - incluindo mais de 17 mil unidades imobiliárias que geram receitas constantes. Foto: Freepik/topntp26
    Investimentos estratégicos nos setores de energia, telecomunicações e infraestrutura ampliam significativamente sua influência econômica nacional. Foto: Wikimedia Commons/CEphoto, Uwe Aranas
    O rei também é dono de 52 embarcações tradicionais banhadas a ouro, uma frota de 38 jatos particulares e mais de 300 carros de luxo. Foto: Worachat Sodsri/Unsplash
    A vida pessoal do rei, no entanto, tem sido marcada por polêmicas e controvérsias. Ele casou-se quatro vezes e teve filhos de diferentes relacionamentos. Foto: Divulgação/Família real da Tailândia
    Seus comportamentos considerados excêntricos frequentemente geram manchetes e alimentam debates dentro e fora da Tailândia, apesar de existir uma lei que proíbe críticas à monarquia. Foto: Reprodução
    Vajiralongkorn é conhecido por um estilo de vida que por vezes foge aos padrões da realeza tradicional. Foto: Wikimedia Commons/Voice of America
    Em 2019, ele gerou polêmica ao nomear sua amante oficial, Sineenat Wongvajirapakdi, como "nobre consorte". Foto: Reprodução
    Ela chegou a perder seus títulos e privilégios por "deslealdade à coroa" e "mau comportamento", mas acabou sendo reintegrada mais tarde. Foto: Reprodução
    Em termos simbólicos e legais, Rama X representa a continuidade de uma dinastia com mais de dois séculos de história: a dinastia Chakri, fundada em 1782. Foto: Wikimedia Commons/Sodacan
    Seu reinado se desenrola num momento delicado, com tensões sociais, movimentos pró-democracia e mudanças geracionais que desafiam os pilares da monarquia tradicional. Foto: Reprodução
    Embora passe bastante tempo no exterior (principalmente na Alemanha), ele continua sendo uma figura central no equilíbrio entre o passado e o presente da monarquia tailandesa. Foto: Reprodução
