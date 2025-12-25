Mensalidade de quase R$ 90 mil: conheça as escolas mais caras do mundo

Institut auf dem Rosenberg, SuÃ­Ã§a: Mais um colÃ©gio suÃ­Ã§o na lista. Fundado em 1889, o Instituto Rosenberg Ã© um internato para alunos de seis a 18 anos. A escola diz que tem estudantes de 50 paÃ­ses diferentes, e as turmas costumam ter cerca de oito pessoas. Foto: wikimedia commons Instituts auf dem Rosenberg