Improvável, mas não impossível: relembre famosos que já tiveram um caso e você provavelmente não sabia

Luciano Huck e Ivete Sangalo: Dobradinha do apresentador na lista. Ele também já teve um relacionamento com a “Veveta”, em 1999. O caso durou apenas um ano. Houve boatos na época de que a suposta traição de Huck quando estava com Eliana teria sido exatamente com a cantora. Foto: Wikimedia Commons / Reprodução Instagram