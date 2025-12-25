Dos museus ao maior jardim de orla do mundo: as atrações turísticas de Santos

EstaÃ§Ã£o do Valongo - Local em que fica o ponto de embarque e desembarque da Linha TurÃ­stica do Bonde, com bondes temÃ¡ticos, Ã© sede da primeira estaÃ§Ã£o de trem do estado de SÃ£o Paulo. Inaugurado em 1867 pela antiga SÃ£o Paulo Railway, o prÃ©dio foi construÃ­do por iniciativa do BarÃ£o de MauÃ¡. Foto: - Fulviusbsas/WikimÃ©dia Commons