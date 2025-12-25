Galeria
Maior rio que passa apenas pelo Brasil, ‘Velho Chico’ é fundamental para o país
Sua descoberta pelos europeus remonta a 1501, quando a expedição de Américo Vespúcio o avistou em 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, dando origem ao seu nome. Foto: wikimedia commons Valdir Barbosa
O São Francisco é o rio com maior extensão territorial exclusivamente dentro do Brasil, percorrendo 2.830 km e banhando cinco estados: Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Foto: wikimedia commons Shannon1
Afinal, o Rio Amazonas é mais extenso com 7.062 km mas abrange áreas fora do Brasil: no Peru e na Colômbia. Por isso, quando se considera um rio apenas brasileiro, o São Francisco é o campeão. Foto: Claudia Torres - Flickr
O rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, até desaguar no Oceano Atlântico, entre os estados de Alagoas e Sergipe. Foto: misterx99 wikimedia commons
Ao longo de sua travessia, ele se alimenta de 168 afluentes, como o Paracatu, o Corrente, o Paraopeba e o Urucuia (foto). Foto: wikimedia commons/domínio público
Sua bacia hidrográfica gigantesca abrange uma área de aproximadamente 640.000 km², o equivalente a 7,7% do território brasileiro. Foto: wikimedia commons JL MACHADO
Ao longo dos anos, o rio desempenhou um papel fundamental na colonização e no desenvolvimento do interior do Brasil, serviu como via de transporte para pessoas, mercadorias e tropas, impulsionando a economia e a integração regional. Foto: Reprodução TV Globo
Não à toa, o São Francisco é vital para a região Nordeste, fornecendo água para irrigação, pesca, geração de energia hidrelétrica e turismo. Foto: marinelson wikimedia commons
Diversas usinas hidrelétricas foram construídas ao longo de seu curso, incluindo a Três Marias (foto), Sobradinho, Paulo Afonso e Xingó, que juntas são responsáveis por uma significativa parcela da energia consumida no Nordeste brasileiro. Foto: Cemig/Divulgação
Além de sua importância econômica, o Rio São Francisco é também um símbolo cultural e histórico. Desde os tempos coloniais, suas águas foram navegadas por exploradores, missionários e comerciantes. Foto: wikimedia commons/LeRoc
A influência do rio é evidente nas tradições, músicas e lendas da região. Ritos populares, como a Festa de Bom Jesus dos Navegantes, celebram sua importância para a vida das comunidades ribeirinhas. Foto: Divulgação/Fábio Marconi
O “Velho Chico” abriga uma rica variedade de fauna e flora, incluindo espécies endêmicas e ameaçadas de extinção. Foto: wikimedia commons enioprado
No entanto, o São Francisco enfrenta sérios desafios ambientais, como a degradação de suas margens, a poluição e a diminuição de seu volume de água devido ao desmatamento e ao uso inadequado dos recursos hídricos. Foto: wikimedia commons Fronteira
Além de toda a importância para a comunidade local, nos últimos anos o Rio São Francisco tem se tornado um importante destino destino turístico brasileiro. Foto: wikimedia commons Cleferson Comarela
O contato com a natureza, a segurança e as belezas do “Velho Chico” são os aspectos mais citados por quem procura conhecer o lugar. Foto: Reprodução TV Globo
Por conta da alta demanda, novos empreendimentos como pousadas e hotéis têm surgido às margens do rio. Foto: Reprodução TV Globo
Com direito à piscina de borda infinita, algumas apostam no conforto e investiram pesado para receber os turistas. Foto: Reprodução TV Globo
O Rio São Francisco é um patrimônio natural de inestimável valor para o Brasil. É fundamental preservá-lo para as futuras gerações, garantindo a sua vitalidade e a sua importância para a economia, a cultura local e o meio ambiente. Foto: wikimedia commons Renato Lopes