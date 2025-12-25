Filmes que se passam na época do Natal

Talvez, o filme natalino mais popular seja "O Grinch", de 2000. O longa é baseado em um livro infanto-juvenil dos anos 50 e escrito por Dr Seuss. A obra conta a história de um monstrinho que odeia o Natal e por isso rouba todos os presentes, mas tudo muda quando ele conhece Cindy Lou. Foto: Reprodução/ O Grinch