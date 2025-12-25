Assine
Filmes que se passam na época do Natal

Redação Flipar
    Eddie Murphy está no filme "Batalha de Natal". O ator interpreta um pai disposto a qualquer coisa para ter a melhor decoração de Natal da rua. O filme foi uma das maiores estreias de todos os filmes originais da Amazon. Foto: Divulgação/Netflix
  • "Eu gostei porque é único. É um roteiro que eu nunca vi. Eu senti que é um filme ao qual você pode assistir várias e várias vezes. E eu amo filmes de Natal, porque a família inteira pode se juntar e assistir", disse o ator em papo com Splash, do UOL. Foto: Divulgação
  • "A Felicidade Não Se Compra" é um clássico dos anos 40 (1946) e uma comédia dramática que conta a história de um homem que pensa em se matar no dia do Natal, mas algo acontece que o faz mudar de ideia. Foto: Reprodução
  • "Contos de Natal" se baseia em um livro de Charles Dickens. No entanto, há várias versões do filme.A mais famosa delas data de 1951. A obra relata a história de um velho avarento que odeia o Natal. No entanto, ele recebe uma visita que o faz repensar a importância da data.   Foto: Reprodução
    Agora, se a sua família prefere um filme de terror, a recomendação fica por conta de "Gremlins", de 1984. Conta a história de um bichinho incomum, que é mal alimentado e acaba gerando criaturas aterrorizantes. Foto: Reprodução
  • "Duro de Matar", de 1988, consagrou Bruce Willis. O longa conta a história do policial John McClane, que necessita capturar terroristas que sequestraram dezenas de pessoas na confraternização de Natal da empresa de sua esposa. O filme fez tanto sucesso que teve 4 sequências Foto: Reprodução
  • "Férias Frustradas de Natal" é um longa de 1989 e conta a história de Clark Griswold, que promete dar uma grande festa natalina para os amigos e familiares, mas tudo sai errado. É um bom filme para dar risadas com a família. Foto: Reprodução
  • "Esqueceram de Mim", de 1990, é um dos clássicos do cinema e conta a história de um menino de 8 anos que é esquecido em casa durante a viagem de Natal da família. Para piorar, dois ladrões roubam sua casa. Depois, houve outras cinco versões do filme. Foto: Reprodução
  • "O Estranho Mundo de Jack", de 1993, conta a história de Jack Jack Skellington, que mora em uma cidade onde todos respiram bruxaria e Halloween. Um dia ele conhece o Papai Noel e resolve sequestrá-lo Foto: Reprodução/O Estranho Mundo de Jack
    Um ano depois foi lançado "Meu Papai é Noel", que conta a história de Calvin, que sem querer mata o bom velhinho e assume a sua personalidade. Depois, houve outras versões, mas sem o mesmo sucesso. Foto:
    Também em 1994 foi lançado "Milagre na Rua 34", uma releitura de um filme de 1947, que conta a história de um idoso que é contratado para trabalhar como Papai Noel e acaba tendo que convencer a todos que o Bom Velhinho realmente existe. Foto:
  • "Um herói de Brinquedo", de 1996, conta a história de um pai que se envolve em muitas confusões para poder cumprir a sua palavra e dar um brinquedo de presente para o filho. Foto: Reprodução
  • "Natal em Família", de 1998, conta a história de um estudante que resolve, de última hora, passar o Natal com os pais. Durante o caminho, ele entende várias coisas sobre o real significado da data. Foto: Reprodução
    Talvez, o filme natalino mais popular seja "O Grinch", de 2000. O longa é baseado em um livro infanto-juvenil dos anos 50 e escrito por Dr Seuss. A obra conta a história de um monstrinho que odeia o Natal e por isso rouba todos os presentes, mas tudo muda quando ele conhece Cindy Lou. Foto: Reprodução/ O Grinch
    Existe uma versão em desenho animado, em que a voz do Grinch é do ator Benedict Cumberbatch, o Dr. Estranho dos filmes da Marvel. Foto: Divulgação
  • "Um Duende em Nova York", de 2003, conta a história de um menino que foi criado como um dos elfos do Papai Noel e agora busca o seu pai biológico na cidade americana. Lá, ele tentará recuperar o espírito natalino da família. Foto: Reprodução
    Também em 2003 foi lançado "Simplesmente Amor", uma história de dez pessoas que se envolvem numa grande rede amorosa na época de Natal. Foto: Reprodução
    O "Expresso Polar", de 2004, é outro filme baseado em um livro infantil. A trama conta a história de um jovem que desacredita no Natal, mas embarca para o Polo Norte e todas as suas certezas viram dúvidas. O que aconteceu na viagem que o fez mudar? Só vendo o filme. Foto: Reprodução
    Falando de filmes mais recentes, destaca-se "Crônicas de Natal", de 2018. O longa conta a história das crianças Kate e Teddy, que têm a missão de ajudar o Papai Noel a entregar todos os presentes antes de amanhecer já que o trenó dá defeito. Foto: Reprodução
  • "Klaus", de 2019, conta a história de um carteiro que muda a história de uma cidade onde os moradores vivem brigando. É uma adaptação da lenda de Papai Noel. Como? Veja e entenda. Foto: Reprodução
  • "A Família Noel", de 2020, conta a história de Jules, um jovem que odeia o Natal, mas que repensa tudo quando vê o seu avô ficar doente. Foto: Reprodução
  • "Um Match Surpresa", de 2021, é uma comédia romântica onde uma garota finge ser namorada de um jovem durante as festas de fim de ano. Foto: Reprodução
  • "Um Menino Chamado Natal", também de 2021, conta a história de um jovem e seu rato que partem para a Vila dos Duendes em busca da esperança para um mundo novo. Foto:
  • "Enquanto você dormia"(1995) - Sandra Bullock se mete numa enrascada ao fingir ser noiva de um homem que entrou em coma. Ela é convidada a passar o Natal com a família dele e atrai a suspeita do irmão do paciente. Foto: Divulgação
